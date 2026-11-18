Quân khu 3 kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 tại Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh

Sáng 18/11, Đoàn công tác Quân khu 3 do Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Đại tá An Thanh Quang, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; tập trung vào các mặt công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và công tác biên phòng.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh.

Theo báo cáo, năm 2026, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo; tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối; gọi đủ 2.100 công dân, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được triển khai đồng bộ; hoạt động dân vận, chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Đặc biệt, sau khi sắp xếp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, lực lượng vũ trang thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, làm cơ sở để đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ thực hiện nội dung co tay xà đơn trong phần kiểm tra thể lực theo độ tuổi.