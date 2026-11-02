Chiến dịch 100 ngày thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức Xây dựng Đảng: Tăng tốc về đích

Với việc triển khai khẩn trương, quyết liệt chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Tổ công tác thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu và hồ sơ đảng viên điện tử.

Đảng bộ xã Hoành Mô hiện có 601 đảng viên, 21 tổ chức cơ sở Đảng. Từ đầu tháng 9 đến nay, các cán bộ của Tổ công tác thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu và hồ sơ đảng viên điện tử của xã Hoành Mô liên tục thực hiện nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa và kiểm tra toàn bộ hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, bởi mỗi hồ sơ phải được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ thành phần tài liệu, thống nhất thông tin và đáp ứng yêu cầu quản lý trên môi trường số.

Đồng chí Tôn Ngọc Tùng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hoành Mô, cho biết: Xác định số hóa hồ sơ đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên. Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu và hồ sơ đảng viên điện tử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ công tác chủ động sắp xếp công việc, huy động nhân lực, tập trung xử lý từng hồ sơ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với cách làm khẩn trương, quyết liệt, đến ngày 3/10/2026, Hoành Mô đã hoàn thành chỉnh lý 601/601 hồ sơ, đạt 100%; đã số hóa 564/601 hồ sơ (trừ 37 hồ sơ của Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã chỉ thực hiện chỉnh lý, không thực hiện số hóa tại xã theo quy định của ngành); số hồ sơ cập nhật lên hệ thống 4.0 là 564 hồ sơ, đạt 100%.

Các đảng viên chi bộ Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Còn tại Đảng bộ phường Bãi Cháy, công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Toàn Đảng bộ có 3.366 đảng viên. Khối lượng hồ sơ lớn nên hơn 1 tháng qua, các chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường phải tận dụng mọi khoảng thời gian ngoài giờ hành chính và cuối tuần để xử lý hồ sơ, tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bãi Cháy, cho biết: Nhiệm vụ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay nên phường phải ưu tiên thời gian để thực hiện. Ban đã phân công cán bộ phụ trách từng nhóm hồ sơ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời thường xuyên rà soát, đối chiếu thông tin để kịp thời phát hiện những nội dung còn thiếu hoặc chưa thống nhất.

Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên là một trong những mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên toàn thành phố tập trung thực hiện.

Trước đây, hồ sơ đảng viên chủ yếu được lưu trữ dưới dạng bản giấy, việc tìm kiếm, đối chiếu thông tin mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào phương thức quản lý thủ công. Qua thời gian, tài liệu có thể xuống cấp, hư hỏng, thậm chí thất lạc, ảnh hưởng đến công tác lưu trữ và khai thác dữ liệu. Việc số hóa gắn với chuẩn hóa hồ sơ đang từng bước khắc phục những hạn chế này.

Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên.

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ đảng viên và tổ chức Đảng, việc đưa thủ tục hành chính của ngành xây dựng Đảng lên môi trường điện tử cũng đang được các địa phương triển khai theo từng mốc tiến độ. Trong đó, có các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, thu, nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Đây đều là những thủ tục phát sinh thường xuyên liên quan trực tiếp tới quá trình sinh hoạt, công tác của đảng viên và hoạt động của các tổ chức Đảng. Để triển khai hiệu quả, thành phố và các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng nắm vững quy trình, cách thức thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Hiện nay, việc triển khai 4 dịch vụ công trực tuyến của ngành đang được thực hiện theo hướng dẫn và lộ trình của Trung ương. Trong quá trình Trung ương tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm, các tổ chức Đảng đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực; đồng thời khẩn trương cấp tài khoản, phân quyền sử dụng cho các cá nhân có thẩm quyền triển khai, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và đồng bộ ngay từ đầu. Công tác rà soát, cập nhật dữ liệu được chú trọng nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi khi các dịch vụ công chính thức được vận hành trên hệ thống.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, các tổ chức Đảng, đến ngày 27/10, toàn Đảng bộ thành phố đã làm sạch, chuẩn hóa 99,98% dữ liệu tổ chức đảng, gần 20% dữ liệu đảng viên. Tổng số hồ sơ đảng viên đã số hóa thành công là 33.637; có 32/59 đảng bộ đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Toàn thành phố có tổng số 104.251 đảng viên đã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 93,2%. Tính đến hết kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2026, đã có 3.936 chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 88,73%.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, tiếp tục thực hiện các nhóm chỉ tiêu của chiến dịch, các Đảng ủy trực thuộc thành phố đang khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành trước 30/11/2026.