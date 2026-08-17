Phấn đấu là cơ sở đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.

Từ nền móng ban đầu là các lớp học về báo vụ, cơ yếu, kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc, trải qua nhiều giai đoạn với những tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau và đến năm 2025, nâng cấp thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, Học viện đang định hình một mô hình phát triển mới theo giáo dục đại học của thế giới, gắn kết chặt chẽ đào tạo-nghiên cứu khoa học-ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu là trụ cột chiến lược của ngành công an và của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm chủ và dẫn dắt công nghệ an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham quan gian trưng bày các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Học viện. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, truyền thống đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ của Học viện rất đáng tự hào.

Đánh giá cao mục tiêu, định hướng chiến lược đưa Học viện đến năm 2030 vào nhóm 5 trường hàng đầu về giảng dạy công nghệ tại Việt Nam, từng bước trở thành “bộ não kỹ thuật-công nghệ” của lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia đã xác lập hàng loạt tư duy, nhận thức mới, trong đó các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra đều liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực của Học viện. Học viện không chỉ làm tốt những gì đang có, mà phải đặt ra những mục tiêu cao hơn, phải chủ động đi trước, từng bước làm chủ và dẫn dắt, thúc đẩy phát triển công nghệ an ninh, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xác định rõ tầm nhìn, vị thế, sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trong kỷ nguyên mới. Học viện phải trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an, của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia.

Học viện cần tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tăng thực hành, thực nghiệm, mô phỏng và giải quyết các bài toán thực tiễn; phát triển các ngành, chương trình đào tạo và hướng nghiên cứu theo các công nghệ chiến lược của quốc gia trên cơ sở nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu đưa vào giảng dạy một số ngành, lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới và các công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia; tăng cường sự liên kết giữa Học viện với đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu và cán bộ Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện cần coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia giỏi là khâu đột phá; sớm hình thành đội ngũ vừa có bản lĩnh chính trị, vừa giỏi chuyên môn, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Cơ chế tuyển chọn, quản lý, sử dụng, đánh giá, trọng dụng và đãi ngộ cần được đổi mới mạnh mẽ; tạo môi trường để người giỏi được cống hiến, được nghiên cứu, sáng tạo, thử nghiệm những ý tưởng mới; đặc biệt quan tâm đào tạo thế hệ học viên có tư duy chiến lược, năng lực số, ngoại ngữ, khả năng nghiên cứu độc lập và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Lưu ý việc tạo cơ chế, nguồn lực để Học viện phát triển đúng tầm vóc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để chỉ đạo, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nguồn lực đặc thù phát triển Học viện theo định hướng đã xác định; xây dựng và phát triển Học viện thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia. Trong đó, ưu tiên quy hoạch, xây dựng tại Học viện phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ trong những lĩnh vực chiến lược như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và các công nghệ an ninh mới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện, khẳng định ý thức sâu sắc đây là những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng. Đảng ủy Học viện sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các cơ sở giáo dục-đào tạo trong và ngoài Công an nhân dân, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.