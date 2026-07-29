Phần mềm chấm công: Đòn bẩy cho quản trị nhân sự số

Chuyển đổi số đang thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức quản trị nhân sự, trong đó chấm công là một khâu cần được tự động hóa. Phần mềm chấm công EasyHRM mang đến giải pháp quản lý thời gian làm việc chính xác, minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp

Vì sao ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn phần mềm chấm công?

Hiện nay, quản lý thời gian làm việc thường là khâu được các tổ chức ưu tiên cải thiện đầu tiên. Sự dịch chuyển từ phương thức thủ công sang các giải pháp công nghệ không xuất phát từ xu hướng ngắn hạn, mà đến từ những đòi hỏi thiết thực trong vận hành hàng ngày:

Tiết kiệm thời gian xử lý: Phần mềm tự động tổng hợp dữ liệu, đối soát đơn từ và xử lý ca làm việc, giúp HR giảm tải công việc thủ công, lặp lại và tập trung hơn vào phát triển nguồn nhân lực.

Đáp ứng mô hình làm việc linh hoạt: Các tính năng như GPS, nhận diện khuôn mặt hay Wi-Fi nội bộ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thời gian làm việc hiệu quả, ngay cả khi nhân sự làm việc từ xa, di chuyển nhiều hoặc xoay ca liên tục.

Tăng tính minh bạch, chính xác: Dữ liệu chấm công được ghi nhận và đồng bộ, hạn chế sai sót khi nhập liệu. Người lao động cũng có thể chủ động theo dõi ngày công, giờ làm và gửi đơn từ trên điện thoại.

Hỗ trợ ra quyết định kịp thời: Dữ liệu cập nhật thường xuyên giúp quản lý nhanh chóng nắm bắt quân số, biến động nhân sự và chủ động điều chỉnh kế hoạch vận hành.

Giải pháp chấm công EasyHRM giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình chấm công

Hướng đến giải quyết những khó khăn trong quản lý nhân sự, phần mềm chấm công EasyHRM cung cấp giải pháp quản lý thời gian làm việc toàn diện trên nền tảng điện toán đám mây. Với tính linh hoạt cao, hệ thống phù hợp với nhiều mô hình vận hành, từ doanh nghiệp văn phòng, chuỗi bán lẻ đến các nhà máy sản xuất.

Liên thông với hệ thống quản trị nhân sự: Dữ liệu chấm công được đồng bộ với các phân hệ quản lý nhân sự, nghỉ phép và tính lương trên EasyHRM, giúp tự động hóa quy trình từ ghi nhận thời gian làm việc đến tính công, tính lương. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản trị.

Giá phần mềm chấm công EasyHRM linh hoạt: EasyHRM cung cấp nhiều gói dịch vụ phù hợp với số lượng nhân sự và nhu cầu sử dụng thực tế của từng đơn vị. Doanh nghiệp có thể lựa chọn mức đầu tư phù hợp ngay từ đầu, đồng thời dễ dàng mở rộng khi quy mô hoạt động phát triển mà không cần thay đổi hệ thống.

Chấm công đa hình thức tích hợp AI: Xác thực khuôn mặt qua công nghệ AI eKYC ngăn ngừa gian lận. Hỗ trợ điểm danh qua GPS, Wi-Fi hoặc QR Code, tự động đồng bộ dữ liệu thời gian thực từ các thiết bị phần cứng mà không cần thao tác thủ công.

Tự động cảnh báo sai lệch: Phát hiện bất thường khi chấm công sai khuôn mặt, đi muộn hoặc về sớm. Tính năng điểm danh ngẫu nhiên giúp doanh nghiệp kiểm tra sự hiện diện của nhân sự tại vị trí làm việc.

Quản lý ca làm linh hoạt: Thiết lập linh hoạt từ ca cố định đến ca xoay, ca gối đầu hay ca theo giờ cho từng cá nhân, phòng ban hoặc chi nhánh. Hệ thống tự động tính chính xác số công cùng giờ làm thực tế.

Gửi và duyệt đơn từ trên di động: Nhân viên chủ động tạo đơn xin nghỉ phép, đi muộn hay tăng ca ngay trên điện thoại. Quản lý tiếp nhận và phê duyệt tức thì trên ứng dụng, cắt giảm thủ tục giấy tờ.

Đối soát bảng công nhanh chóng: Bảng công tự động tổng hợp dữ liệu ra/vào, lịch làm việc và đơn từ đã được phê duyệt. Người lao động đối soát và phản hồi sai lệch trực tiếp trên ứng dụng, rút ngắn tối đa thời gian chốt công cuối kỳ.

Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn. Chuẩn hóa quy trình chấm công và phân ca chính là bước đi thực tế, đem lại hiệu quả đo lường được ngay trong ngắn hạn.

Đóng vai trò nền tảng vận hành tin cậy, EasyHRM góp phần loại bỏ các thao tác thủ công, đồng thời xây dựng môi trường làm việc minh bạch. Hệ thống chấm công chính xác và linh hoạt sẽ tạo đòn bẩy vững chắc, làm tiền đề để doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CN&TM SOFTDREAMS

EASYHRM - TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ