Phạt 3 năm tù đối tượng giao xe cho người khác gây tai nạn tử vong

Ngày 19/8, Tòa án Nhân dân Khu vực 6 Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Phúc Hậu (23 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh) mức án 3 năm tù về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, khuya ngày 27/12/2025, Hậu cùng Lê Võ Đăng Khoa, Hà Duy Mẫn cùng với 2 người bạn khác tổ chức uống bia tại 1 quán trên địa bàn phường Kiến Tường. Đến 0 giờ 10 phút ngày 28/12/2025 cả nhóm ra về.

Bị cáo Hậu tại phiên tòa xét xử

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù biết Khoa đã sử dụng nhiều bia, không đủ minh mẫn để điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng Hậu vẫn đưa chìa khoa và giao xe mô tô cho Khoa chở Hậu và Mẫn lưu thông trên Quốc lộ 62 hướng về xã Mộc Hóa.

Khi lưu thông đến khu vực chân cầu Cá Rô, phường Kiến Tường, xe mô tô do Khoa điều khiển lấn sang phần đường bên trái dành cho xe lưu thông hướng ngược lại và xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Nguyễn Văn Tuấn Vũ điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến Khoa tử vong tại hiện trường, anh Vũ xây xát nhẹ.

Hành vi giao xe cho Khoa điều khiển của Hậu được xác định đủ yếu tố cấu thành tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ nên Hậu phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội phạm này./.