Phát huy tiềm năng thương mại hai bên biên giới

Tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có chung đường biên giới trên bộ và có không gian kết nối trên biển; đồng thời nằm ở vị trí quan trọng trên tuyến giao thương Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN - Trung Quốc. Việc khai thác tiềm năng thương mại giữa Quảng Ninh và Quảng Tây góp phần quan trọng trong kết nối hàng hóa giữa Việt Nam với thị trường phía Nam Trung Quốc.

Hệ thống cảng biển Cái Lân, Con Ong - Hòn Nét có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Những năm gần đây, Quảng Ninh và Quảng Tây có nhiều lợi thế hoạt động thương mại. Hệ thống hạ tầng giao thông và logistics của Quảng Ninh ngày càng hoàn thiện khi tuyến cao tốc kết nối Hà Nội với cửa khẩu Bắc Luân II dài gần 176km giúp thời gian di chuyển khoảng 3 giờ. Bên cạnh đó là hệ thống cảng biển Cái Lân, Con Ong - Hòn Nét, Vạn Ninh (Quảng Ninh) có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, lên đến 200.000 tấn; hệ thống KCN, KKT cửa khẩu và các công trình kết nối đang được đầu tư. Những lợi thế trên đã tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa không chỉ đi qua biên giới mà còn kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics và cảng biển trong tỉnh.

Thực tế lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong những năm qua cho thấy những lợi thế trên đang từng bước được tỉnh Quảng Ninh phát huy. Thống kê trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh Quảng Ninh với Quảng Tây đạt 5,88 tỷ USD (tăng 27,5% so với năm 2024). Cũng trong năm này, tỉnh Quảng Ninh ký 44 thỏa thuận hợp tác với Quảng Tây trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, logistics, quản lý cửa khẩu và xây dựng cửa khẩu thông minh. Đến hết 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt trên 4,8 tỷ USD (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2025).

Đặc biệt, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng đang được xúc tiến triển khai, gắn với mô hình cửa khẩu thông minh cùng nhiều công trình kết nối đang tạo ra dư địa phát triển lớn cho thương mại, logistics và đầu tư giữa hai bên.

Trong khuôn khổ hội nghị kết nối doanh nghiệp Quảng Ninh - Quảng Tây năm 2026, đã có 11 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và hợp đồng kinh tế được ký kết giữa doanh nghiệp Quảng Ninh và Quảng Tây. Ảnh: Đỗ Phương

Từ thực tiễn quản lý tại cửa khẩu cho thấy, dư địa hợp tác thương mại giữa tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây không còn nằm ở việc mở rộng đơn thuần quy mô hàng hóa qua biên giới, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo sự thông suốt trong toàn bộ quá trình giao thương. Bám sát chủ trương trên, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang từng bước làm sâu sắc hơn cơ chế phối hợp với Hải quan Nam Ninh thông qua các cuộc Hội đàm hải quan “Hai nước - Bốn bên”, Hội đàm Km0 tại các cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, Hoành Mô - Động Trung và lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa. Không chỉ dừng ở trao đổi nghiệp vụ, các cuộc hội đàm được kỳ vọng trở thành kênh phối hợp thường xuyên để hai bên cập nhật chính sách, nhận diện sớm những điểm nghẽn và cùng điều tiết hoạt động thông quan phù hợp với diễn biến thực tế của dòng hàng hóa. Việc duy trì trao đổi định kỳ ít nhất 2 lần/năm cũng giúp những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao thương được xử lý nhanh hơn.

Một hướng đi khác đang được ngành Hải quan đặc biệt quan tâm là đưa công nghệ trở thành nền tảng kết nối hai bên. Khi mô hình cửa khẩu thông minh được triển khai, hiệu quả không chỉ được đo bằng số lượng phương tiện được thông quan, mà còn ở mức độ dữ liệu có thể được kết nối, chia sẻ và sử dụng thống nhất. Vì vậy, Chi cục Hải quan khu vực VIII chủ động tham mưu để thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật trong trao đổi dữ liệu tờ khai, nhận diện phương tiện, kiểm dịch điện tử..., hướng tới việc hệ thống quản lý của hai bên có thể “nói chung một ngôn ngữ số”. Xa hơn, khi các điều kiện pháp lý được hoàn thiện, việc chia sẻ dữ liệu thông quan, công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên, kết quả kiểm tra chuyên ngành mở ra khả năng hình thành phương thức “khai báo một lần - thông quan cả hai phía”, qua đó giảm đáng kể thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Phương tiện tham gia hoạt động XNK qua khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) vào các ngày cuối tuần.

Ông Ngô Hoàng Bân, Giám đốc Công ty TNHH Schenpens Supply Chain Việt Nam, cho biết: Để những cải cách từ phía cửa khẩu thực sự phát huy hiệu quả, cùng với nỗ lực của cơ quan Hải quan, việc sớm hình thành không gian pháp lý phù hợp cho Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo các doanh nghiệp, khi khu hợp tác này được vận hành với cơ chế thông thoáng, cùng với hệ thống logistics tổng hợp, khu bảo thuế, khu phi thuế quan và các dịch vụ logistics trọn gói, lợi thế cửa khẩu từng bước được chuyển hóa thành lợi thế của cả một chuỗi cung ứng. Mặt khác, cũng cần mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, khuyến khích doanh nghiệp Quảng Tây đưa ô tô, rơ moóc, máy móc, thiết bị qua cửa khẩu Đông Hưng. Đồng thời, việc tăng cường công nhận kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra cũng giúp quan hệ thương mại hai bên chuyển từ lợi thế về vị trí địa lý sang lợi thế về mức độ thuận tiện và chi phí giao dịch. Đây chính là bước chuyển cần thiết để Móng Cái - Đông Hưng không chỉ là một cặp cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn, mà trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam - Trung Quốc.

Những nỗ lực cải cách từ cơ quan Hải quan, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, cơ chế hợp tác và không gian kinh tế qua biên giới, đang góp phần thay đổi cách thức vận hành của thương mại Quảng Ninh - Quảng Tây. Đó cũng là nền tảng để lợi thế địa kinh tế vốn có của Quảng Ninh được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh mới, đưa quan hệ hợp tác với Quảng Tây ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.