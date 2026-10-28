Lan tỏa từ các cuộc thi về KHCN, chuyển đổi số

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, phường Hoàng Quế đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi, phong trào thi đua gắn với phổ cập kỹ năng số và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Giáo viên Trường Mầm non Hoàng Quế tham gia Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Với phương châm "Lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo”, các hoạt động đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW từng bước đi vào cuộc sống. Điểm nổi bật trong cách làm của phường Hoàng Quế là kết hợp chặt chẽ giữa “Học tập - Thực hành - Thi đua - Ứng dụng”, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân.

Các cuộc thi không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức mà còn trở thành môi trường khuyến khích sáng kiến, giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn và đời sống. Trong năm 2026, phường tích cực tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc thi “Đại sứ số Quảng Ninh”, “Công dân số tỉnh Quảng Ninh”, “Nghìn việc tốt trong chuyển đổi số” và triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phường Hoàng Quế lần thứ I, năm 2026-2027. Các cuộc thi được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia, phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, tại chặng 1 của cuộc thi trực tuyến “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026, phường Hoàng Quế có 2.568 lượt đăng ký, 2.412 lượt hoàn thành bài thi, đạt khoảng 93,9%, đứng thứ nhất toàn tỉnh về số lượng người tham gia. Tại chặng 3, phường có 19 giải pháp số tham gia dự thi, trong đó giải pháp “Hệ thống An Sinh số” đạt giải Khuyến khích, cho thấy sự chuyển biến tích cực từ tham gia tìm hiểu kiến thức sang chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ thực tiễn.

Một cuộc thi tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái.

Nhiều cách làm sáng tạo được triển khai tại cơ sở, tiêu biểu là cuộc thi “Đảng viên tài năng số” của Trường Mầm non Phạm Hồng Thái, khuyến khích đảng viên ứng dụng AI xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số, video giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Song song với các cuộc thi, phường đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò của 11 tổ công nghệ số cộng đồng với 77 thành viên tại 11 khu phố; triển khai mô hình “Người hướng dẫn - Người học”, mỗi người hướng dẫn hỗ trợ ít nhất 5 người học.

Từ thực tiễn triển khai, phường Hoàng Quế xác định các cuộc thi, phong trào thi đua phải hướng đến hiệu quả thực chất, không chỉ đánh giá bằng số lượng người tham gia hay giải thưởng mà quan trọng hơn là khả năng ứng dụng, nhân rộng sáng kiến và lợi ích mang lại cho người dân.

Công nhân Công ty COLAVI vận hành thiết bị máy móc bằng hệ thống máy tính.

Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, số hóa di tích, quảng bá văn hóa, du lịch; đồng thời nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả.

Học sinh phường Hoàng Quế tham gia hội thi tin học trẻ Quảng Ninh năm 2026.

Với phương châm “Cấp ủy lãnh đạo - Chính quyền tổ chức - Cán bộ tiên phong - Đoàn thể đồng hành - Nhân dân tham gia - Hiệu quả thực tiễn làm thước đo”, phường Hoàng Quế phát huy vai trò của các phong trào thi đua, cuộc thi trong thúc đẩy học tập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.