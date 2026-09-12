Phong trào bình dân học vụ số lan tỏa đến từng thôn bản

Tại Quảng Ninh, phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ từ đô thị đến các vùng cao, biên giới, hải đảo bằng những cách làm gần dân, thiết thực và sáng tạo. Không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cho mọi người dân, phong trào còn từng bước thay đổi tư duy, thói quen sinh hoạt và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai đến từng hộ dân ở thôn Bằng Cả, xã Quảng La. Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến từng hộ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tải ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Nhờ đó, ngày càng nhiều người dân có thể tự thực hiện các thao tác số trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Đặng Văn Hạnh, Trưởng thôn Bằng Cả, cho biết: “Đến nay, hơn một nửa số hộ dân trong thôn đã tiếp cận và sử dụng các tiện ích số cơ bản. Thôn vẫn duy trì các buổi hướng dẫn tại nhà văn hóa để hỗ trợ người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ”.

Công trình được gắn biển "Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá du lịch" tại khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, thôn Bằng Cả, xã Quảng La, TP Quảng Ninh.

Không riêng Bằng Cả, trên toàn xã Quảng La, không khí học tập diễn ra hết sức sôi nổi. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng tập trung cho người dân. Nội dung không dừng ở lý thuyết chung mà đi thẳng vào các kỹ năng thiết thực: thao tác dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thẻ BHYT, theo dõi quá trình đóng BHXH và trang bị kiến thức nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng.

Các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân tại xã Quảng La.

Trong quá trình đó, Đoàn Thanh niên xã Quảng La thể hiện rõ vai trò tiên phong. Trong năm, Đoàn xã đã tổ chức 6 buổi tập huấn chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên; sản xuất và đăng tải 50 tin, bài tuyên truyền trực quan trên mạng xã hội. Đồng thời, hơn 150 lượt đoàn viên được huy động túc trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung chuyển đổi số.

Còn tại xã Đầm Hà, phong trào cũng lan tỏa rộng khắp nhờ tinh thần dấn thân của tuổi trẻ địa phương. Ban Chấp hành Đoàn xã đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện số với 25 thành viên, phối hợp cùng 39 bí thư chi đoàn cơ sở tham gia trực tiếp vào các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, lực lượng áo xanh Đầm Hà đã tổ chức 15 hội nghị chuyên đề, 10 đợt ra quân lưu động và cử 15 đoàn viên thường trực hỗ trợ hơn 400 tiểu thương, hộ kinh doanh tạo mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp kích hoạt VNeID mức 2 cho đông đảo nhân dân, đưa kỹ năng số dần trở thành thói quen mỗi ngày.

Tính đến tháng 8/2026, Quảng Ninh có 1.538 tổ Công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên trở thành lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở theo cách “người biết hướng dẫn người chưa biết”. Ngoài ra, gần 900 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm chuyển đổi số đang được duy trì; trên 1.400 hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động phổ cập kỹ năng số đã thu hút hơn 180.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Hiện nay, Quảng Ninh có 3,5 triệu tài khoản cá nhân, trong đó 2,5 triệu tài khoản đang hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, 99% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công đạt chuẩn hiểu biết và sử dụng thành thạo các nền tảng số công vụ; 79% người dân trong độ tuổi trưởng thành tại khu vực dân cư được trang bị tri thức số cơ bản, chủ động khai thác các tính năng trên thiết bị thông minh; 85% người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã nắm vững kỹ năng số phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động.

Thời gian tới, Quảng Ninh xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” gắn liền với việc cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.