Phụ nữ dân tộc thiểu số giúp nhau làm kinh tế

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào những công việc thời vụ, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở thành phố Quảng Ninh đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với sự đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp, nhiều chị em từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và khẳng định vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Hỗ trợ nhau phát triển kinh tế

Cán bộ Hội LHPN xã Đông Ngũ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi lợn

﻿ tại trang trại của gia đình bà Lỷ Thị Mai.

Thôn Đồng Mộc trước đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Đông Ngũ, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm gần đây, nhờ các chương trình phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Trong sự đổi thay ấy có sự đóng góp của những phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trước đây, cuộc sống gia đình bà Lỷ Thị Mai ở thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ, rất khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, ai thuê gì làm nấy. Năm 2020, sau khi được cán bộ Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động, gia đình bà Mai đã mạnh dạn tham gia mô hình nuôi gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình VietGAP.

Ban đầu, bà Mai nuôi 1.000 con gà, trong quá trình chăn nuôi không ít lần gặp trở ngại bởi dịch bệnh, thời tiết bất lợi và giá cả thị trường biến động. Có thời điểm đàn gà bị hao hụt, lợi nhuận không như mong muốn, nhưng bà đã không bỏ cuộc.

Năm 2025, bà Mai tăng đàn lên 3.000 con gà Tiên Yên, sau khi trừ chi phí có thu lãi hơn 150 triệu đồng. Năm 2026, gia đình bà tiếp tục duy trì quy mô nuôi 3.000 con gà.

Bà Lỷ Thị Mai chăm sóc đàn gà Tiên Yên thương phẩm.

Không dừng lại ở mô hình nuôi gà, bà Lỷ Thị Mai tiếp tục đầu tư nuôi đàn lợn khoảng 100 con.

Quy trình chăn nuôi lợn được bà Mai thực hiện theo hướng an toàn sinh học, từ lựa chọn con giống, nguồn thức ăn đến vệ sinh, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng định kỳ. Việc kết hợp chăn nuôi gà và lợn giúp gia đình chủ động nguồn thu, giảm áp lực trước biến động của thị trường: “Tháng 10/2025 nuôi 60-70 con lợn, thấy dễ bán nên tôi chăn thêm 100 con. Tới đây tôi phát triển thêm 150 con lợn để phát triển kinh tế gia đình”. Bà Lỷ Thị Mai, thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ, bày tỏ.

Năm 2026, gia đình bà Mai còn mạnh dạn trồng thử nghiệm khoảng 1 sào cây địa liền, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thêm nguồn thu nhập.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình kinh tế tổng hợp của bà Mai còn tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong sản xuất, bà sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ hội viên cùng phát triển kinh tế.

Cũng như bà Lỷ Thị Mai, nhiều hội viên phụ nữ ở thôn Đồng Mộc đã mạnh dạn học tập, áp dụng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt vào thực tiễn sản xuất của gia đình. Một trong những điển hình là chị Lỷ Thị Thảo, hội viên phụ nữ dân tộc Dao ở thôn Đồng Mộc.

Từ việc học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi gà Tiên Yên của bà Mai, chị Thảo từng bước xây dựng mô hình riêng. Từ một hộ trước đây chủ yếu chăn nuôi gà nhỏ lẻ, đến nay, gia đình chị đã đầu tư 4 chuồng nuôi gà Tiên Yên với hàng nghìn con mỗi năm. Năm 2026, gia đình tiếp tục đầu tư tăng đàn với quy mô khoảng 8.000 con gà Tiên Yên: “Từ ngày nuôi gà cuộc sống của gia đình chúng tôi nhàn hơn hẳn các hộ khác. Dự kiến tới đây sẽ làm nhà và đầu tư cho con đi học để sau này có cuộc sống tốt hơn. Mỗi năm nhà tôi dự định sẽ tăng đàn gà từ 8.000-10.000 con” - chị Lỷ Thị Thảo, thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ, chia sẻ.

Hội viên phụ nữ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc đàn gà, cách tổ chức chăn nuôi

﻿theo hướng hàng hóa.

Theo chị Mạ Thị Hùng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Ngũ, bà Mai là tấm gương để lan tỏa việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong hội viên phụ nữ. Chị Mai tích cực chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà thương phẩm, trồng trọt, chăn nuôi; từ đó nhiều hội viên trên địa bàn đã mạnh dạn phát triển các mô hình gia trại, trang trại cho hiệu quả kinh tế cao.

Hội LHPN làm cầu nối

Trong những năm qua, Hội LHPN xã Đông Ngũ trở thành cầu nối quan trọng, đồng hành cùng chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và ổn định đời sống. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để có điều kiện đầu tư sản xuất.

Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật và vốn, Hội phụ nữ xã tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Các mô hình phụ nữ làm kinh tế hiệu quả cũng được lựa chọn làm điểm tham quan, học tập, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Mạ Thị Hùng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Ngũ khẳng định: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của xã đưa các lớp tập huấn về chuyển giao KHKT vào sản xuất. Chúng tôi cũng phối hợp với Ngân hàng CSXH để tạo nguồn vốn vay cho hội viên tập trung vào phát triển kinh tế”.

Chị Chíu Thị Mai chăm sóc đàn hươu sao phát triển kinh tế gia đình.

Tinh thần vượt khó và khát vọng làm giàu đang lan tỏa mạnh mẽ trên xã Ba Chẽ, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có thế mạnh về kinh tế rừng, chăn nuôi.

Gia đình chị Chíu Thị Mai, người dân tộc Dao ở thôn Tầu Tiên, xã Ba Chẽ, là một trong những điển hình. Từ điều kiện kinh tế còn khó khăn, chị Mai cùng chồng kiên trì tìm hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa phương. Qua tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả, chị nhận thấy cây quế phù hợp với đất đồi và từng bước mở rộng diện tích trồng quế lên 3ha.

Không dừng lại ở trồng rừng, gia đình chị Mai phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Hiện gia đình đang phát triển mô hình nuôi hươu sao, chăn nuôi gà, ngan, đồng thời kết hợp dịch vụ chăm sóc tóc, da và kinh doanh hàng tạp hóa tại nhà. Nhờ đa dạng các nghề, thu nhập mỗi năm sau khi trừ chi phí đạt khoảng 150 triệu đồng.

Chị Chíu Thị Mai chia sẻ: “Bây giờ, đàn hươu, đàn gà phát triển ổn định có nguồn thu thường xuyên, cây ăn quả bắt đầu thu hoạch, kinh tế gia đình cũng khá hơn nhiều. Về phát triển kinh tế, hai vợ chồng luôn bàn bạc cùng làm để cuộc sống dễ dàng hơn, thu nhập cao hơn”.

Chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua các mô hình tổ, nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các tổ hợp tác, hợp tác xã và chương trình khởi nghiệp do các cấp Hội LHPN triển khai, nhiều chị em được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý và khởi sự kinh doanh. Từ đó, các mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ được hình thành và phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều gia đình. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tinh thần tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa các hội viên ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Từ những mô hình kinh tế hiệu quả của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh có thể thấy, khi được tiếp cận nguồn lực, trang bị kiến thức phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành chủ thể trong phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Sự quan tâm của địa phương cùng đồng hành của các cấp Hội LHPN không chỉ giúp nhiều hội viên nâng cao thu nhập mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội.