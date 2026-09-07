Lan tỏa kỹ năng số trong phụ nữ

Từ học cách làm chủ công nghệ đến ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, phụ nữ TP Quảng Ninh đang ngày càng chủ động thích ứng với môi trường số.

Trước đây, chị Trần Thị Bích Liên, Giám đốc HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Việt, đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Tân Việt (phường An Sinh), chủ yếu kinh doanh theo phương thức trực tiếp truyền thống. Nhưng gần đây qua các buổi sinh hoạt “Phụ nữ học số mỗi tuần” do Hội LHPN phường tổ chức, chị cùng hội viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán bằng mã QR, truy cập các tiện ích số và làm quen với bán hàng trực tuyến.

Chị Liên chia sẻ: Từ chỗ là người học, tôi tiếp tục áp dụng những kỹ năng được hướng dẫn vào công việc và hoạt động của chi hội. HTX hiện có điểm tập trung kinh doanh hàng hóa với 20 hộ bán hàng cố định, cùng các hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp. Thời gian gần đây, tôi thường xuyên hỗ trợ hội viên, các hộ kinh doanh làm quen với thanh toán bằng mã QR, trao đổi với khách hàng qua mạng xã hội, đăng thông tin sản phẩm và bán hàng trực tuyến.

Những thay đổi từ mỗi hội viên cũng là điều Hội LHPN phường An Sinh hướng tới khi triển khai mô hình “Phụ nữ học số mỗi tuần”, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”. Thay vì tổ chức những buổi tập huấn nặng về lý thuyết, nội dung được chia thành từng kỹ năng nhỏ, học đến đâu thực hành đến đó và lựa chọn theo nhu cầu của hội viên.

Hội viên Hội LHPN phường An Sinh tham gia sinh hoạt mô hình "Phụ nữ học số mỗi tuần".

Bà Tạ Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN phường An Sinh, cho biết: Mỗi tuần chúng tôi lựa chọn một nội dung để hướng dẫn, thực hành ngay tại buổi sinh hoạt và tiếp tục hỗ trợ hội viên sau khi học. Quan trọng nhất là chị em có thể tự thao tác, tự sử dụng công nghệ khi cần, không dừng ở việc nghe hay biết về công nghệ. Từ nền tảng đó, Hội tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình như “Chi hội phụ nữ số”, “Gia đình trẻ xanh - số”, “Chợ số”… phù hợp với từng nhóm hội viên.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong phát triển KT-XH, thời gian qua, Hội LHPN TP Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Từ công tác quản lý hội viên, tuyên truyền, điều hành, đến hỗ trợ khởi nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, công nghệ đang dần trở thành công cụ thiết yếu giúp phụ nữ tiếp cận tri thức, nắm bắt thời cơ và thích ứng nhanh với sự thay đổi của xã hội.

Đến nay, các cấp Hội đã thành lập 1.559 trang fanpage, duy trì hoạt động 1.551 nhóm zalo và 448 mô hình, CLB “Gia đình số”, tổ, nhóm chuyển đổi số phục vụ thông tin, tuyên truyền tại cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI thiết kế các sản phẩm tuyên truyền.

Hội LHPN phường Hoành Bồ phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn hội viên và nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử.

Cùng với đó, các cấp Hội thường xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số, kinh doanh trực tuyến, giúp hội viên từng bước sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, các cấp Hội tiếp tục tạo điều kiện về tổ chức sản xuất và nguồn vốn để phụ nữ hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh. Đến nay, trên 2.000 phụ nữ trong thành phố được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; 22 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý được hỗ trợ thành lập; 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ thành lập được hỗ trợ về thủ tục, vốn và kiến thức.

Nguồn vốn ủy thác tiếp tục là một trong những điểm tựa quan trọng. Tổng dư nợ nhận ủy thác qua tổ chức Hội đạt hơn 3.108 tỷ đồng, với 34.889 hộ vay và 993 tổ tiết kiệm, vay vốn, chiếm 47,2% tổng dư nợ nhận ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Hội phối hợp giải ngân hơn 820 tỷ đồng cho 4.557 lượt hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.