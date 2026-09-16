Nhiều mô hình mới góp sức xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Thông qua việc đổi mới nội dung, cách thức tổ chức và phát huy vai trò tự quản ở cơ sở, các cấp Hội LHPN của Quảng Ninh đang góp phần hình thành những thói quen sống xanh, nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.

Tiếp tục triển khai Đề án “Đảo xanh - Đảo sạch - Đảo phát triển”, thôn Minh Châu (đặc khu Vân Đồn) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường và thu gom rác thải”. Điểm mới của mô hình là đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hoạt động tự quản thường xuyên trong cộng đồng dân cư.

Thôn Minh Châu (đặc khu Vân Đồn) ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường và thu gom rác thải”.

Theo chị Nguyễn Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Minh Châu, tổ tự quản sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, đặc biệt là phân loại và xử lý rác ngay từ nguồn. Rác hữu cơ được hướng dẫn ủ bằng men vi sinh để làm phân bón; rác tái chế được thu gom thông qua mô hình “Biến rác thành tiền”; chỉ phần rác còn lại mới được chuyển đi xử lý. Cách làm này góp phần giảm lượng rác phải thu gom, vận chuyển, đồng thời từng bước hình thành thói quen phân loại rác trong mỗi gia đình.

Với đặc thù là địa bàn biển, hoạt động của tổ tự quản ở thôn Minh Châu còn gắn với chăm sóc tuyến đường hoa, tuyến cây xanh, làm sạch bãi biển và bảo vệ môi trường tại khu vực có rùa biển lên đẻ trứng. Qua đó, mô hình không chỉ tập trung vào thu gom rác thải sinh hoạt, mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái và phục vụ mục tiêu phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Dịp này, Hội LHPN đặc khu Vân Đồn đã kết nối CLB Doanh nghiệp nữ Vân Đồn, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây dựng công trình “Tuyến đường cây xanh”, góp thêm nguồn lực để duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường tại thôn Minh Châu.

Hội viên phụ nữ xã Quảng Tân chăm sóc tuyến đường hoa.

Tại xã Quảng Tân, đầu tháng 8/2026, Hội LHPN xã cũng ra mắt mô hình “Cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và gia đình 3 sạch” tại Chi hội phụ nữ thôn Đông Thành, với 33 thành viên tham gia. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn thôn Đông Thành rộng hơn, số tuyến giao thông tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và tổ chức các phần việc tự quản tại khu dân cư.

Chị Trần Thị Lanh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đông Thành, chia sẻ: "Sau khi thôn được thành lập, chi hội có hơn 230 hội viên, đây là lực lượng thuận lợi để triển khai các phần việc bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Hiện chúng tôi đã xây dựng được một tuyến đường hoa và một cụm dân cư sáng, xanh. Thời gian tới, chi hội tiếp tục vận động hội viên chăm sóc, xây dựng thêm các tuyến đường cây xanh, tuyến đường hoa; triển khai phân loại rác tại nguồn, ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh và triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”. Cùng với đó, hoạt động vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, ngõ xóm được duy trì định kỳ vào cuối tuần, để việc giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của hội viên và người dân".

Mô hình "Biến rác thành tiền" của Hội LHPN phường Đông Triều tiếp tục được duy trì hiệu quả, tạo điểm tập kết thuận tiện để hội viên, nhân dân thu gom, phân loại rác thải.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được các cấp Hội LHPN toàn thành phố triển khai thường xuyên với nhiều cách làm phù hợp từng địa bàn. “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì tại nhiều khu dân cư với các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, bãi biển; thu gom, phân loại rác tại nguồn; khơi thông cống rãnh; trồng và chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa…

Qua đó, các cấp hội gắn hoạt động bảo vệ môi trường với phong trào “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội tiếp tục duy trì 640 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa do phụ nữ đảm nhận, chăm sóc. Đồng thời phát động cuộc thi “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” phụ nữ đảm nhận trong toàn thành phố. Đáng chú ý, 1.079 mô hình “Biến rác thành tiền” đã thu được trên 400 triệu đồng từ rác tái chế, góp phần giảm khoảng 200 tấn rác thải nhựa, rác tái chế ra môi trường. Nguồn kinh phí thu được tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Cùng với thu gom, tái chế, việc xử lý rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình cũng được mở rộng. Toàn thành phố hiện có 5.466 hộ gia đình hội viên thực hiện hố ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh. Ước tính các mô hình này đã giúp giảm trên 500 tấn rác thực phẩm, rác hữu cơ phải đưa đi thu gom, xử lý; đồng thời tạo nguồn phân bón phục vụ sản xuất.

Các mô hình bảo vệ môi trường cũng ngày càng đa dạng về cách thức tổ chức. Bên cạnh “Biến rác thành tiền”, nhiều mô hình như “Đổi rác lấy quà”, “Đổi pin lấy cây xanh”, “Ngôi nhà xanh”, “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Làn xanh - Chợ sạch”… tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ đã hoàn thành 112 công trình "Tuyến đường xanh - sạch - đẹp" với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; đồng thời thực hiện và gắn biển 52 công trình bảo vệ môi trường, tổng trị giá trên 750 triệu đồng.