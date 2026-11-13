Phường Bãi Cháy gặp mặt, giao lưu các đại biểu văn nghệ sĩ trên địa bàn

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tối 13/11, phường Bãi Cháy tổ chức chương trình gặp mặt thân mật, giao lưu với Nhà hát nghệ thuật Quảng Ninh và đội ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy tặng hoa chúc mừng đại diện văn nghệ sĩ.

Trong những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng phong phú; nhiều chương trình như: "Liên hoan Tiếng hát khu dân cư", "Hội thi Họa mi vàng", "Giai điệu tuổi hồng"... đã tạo không khí vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường.

Đặc biệt, những kết quả đó có sự đồng hành, đóng góp rất đáng trân trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ, những người bằng tài năng, tâm huyết và tình yêu nghệ thuật đang góp phần gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa trong đời sống xã hội.

Một tiết mục văn nghệ do đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn biểu diễn trong chương trình gặp mặt.

Chương trình không chỉ là dịp gặp gỡ, tôn vinh, mà còn là diễn đàn để cấp ủy, chính quyền được lắng nghe những tâm tư, tình cảm, ý tưởng và hiến kế của đội ngũ văn nghệ sĩ; cùng trao đổi, tìm kiếm những hướng đi mới để văn hóa, văn học, nghệ thuật thực sự đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội của phường Bãi Cháy nói riêng, thành phố Quảng Ninh nói chung.