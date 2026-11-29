Nét đẹp tri ân mùa màng ở lễ cơm mới người Tày

Hương nếp mới quyện lá gừng, mâm cơm kính dâng tổ tiên và bữa ăn sum họp sau mùa gặt làm nên nét đẹp lễ cơm mới ở Lục Hồn. Qua bao thế hệ, phong tục ấy nhắc người Tày trân trọng hạt gạo, nhớ ơn nguồn cội và gìn giữ tình nghĩa bản làng.

Cuối tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang vừa qua mùa gặt, đình Lục Nà (xã Lục Hồn) đón người dân về dự lễ mừng cơm mới. Trên mâm lễ đặt trang trọng xôi lá gừng, gà thiến luộc, cá suối nướng, canh miến dong cùng sản vật địa phương. Các bậc cao niên, thầy cúng kính cẩn dâng hương, báo công với Thành hoàng, cảm tạ thần linh, tổ tiên đã che chở bản làng, cầu vụ tới mưa thuận gió hòa. Giữa không khí ngày hội, nghi lễ vẫn giữ vẻ thành kính của một phong tục lâu đời.

Hội thi mâm cơm mới tại đình Lục Nà, giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương.

Với người Tày, lễ mừng cơm mới, tiếng Tày gọi là “Kin khẩu mấư”, đánh dấu thời điểm hưởng thành quả sau vụ thu hoạch. Theo nếp cũ ở một số gia đình Bình Liêu, thóc mới phơi khô phải làm lễ dâng tổ tiên rồi mới đem nấu ăn, biếu hoặc bán. Một ghi chép kể rằng, dù năm ấy không trồng lúa nếp, người mẹ vẫn tìm mua gạo nếp bản để sửa soạn mâm cúng. Câu chuyện nhỏ cho thấy điều người Tày coi trọng không phải mâm cỗ nhiều hay ít, mà là sự trân quý hạt lúa và lòng thành hướng về nguồn cội.

Theo nếp truyền thống, các gia đình thường tổ chức lễ vào tháng 10 âm lịch, sau khi thu hoạch vụ lúa. Tùy điều kiện, mâm cúng có xôi nếp mới, gà, thịt, cá, rượu; người chủ lễ dâng hương, báo với tổ tiên kết quả một năm làm ăn, cầu sức khỏe, mùa sau no đủ. Bà Phạm Minh Huyền, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lục Hồn, cho rằng đây là phong tục lâu đời, phản ánh đời sống canh tác lúa nước cùng đạo lý biết ơn trời đất, tổ tiên, quý trọng thành quả lao động. Bởi vậy, mùa cơm mới cũng là dịp họ hàng, con cháu trở về quây quần, chia sẻ niềm vui sau vụ gặt.

Gửi gắm những ước vọng ấy, mâm cơm mới mang nét riêng qua từng món ăn, đặc biệt là xôi lá gừng. Gạo nếp mới được ngâm, đồ chín trong chõ; lá gừng xanh rửa sạch, giã nhuyễn rồi vắt lấy nước. Khi xôi bớt nóng, người làm mới vẩy nước lá gừng, đảo đều để từng hạt nếp ngấm sắc xanh và hương thơm nồng. Theo cách lý giải của người Tày địa phương, màu xanh gợi cây lúa tốt tươi, gửi ước mong vụ sau bội thu. Bên cạnh đĩa xôi, những món ăn chế biến từ sản vật ruộng đồng, vườn nhà, khe suối đem cả hương vị mùa màng lên mâm cúng.

Nếu nghi lễ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, bữa cơm sau đó lại thắt chặt tình thân, nghĩa xóm. Gia chủ mời họ hàng, hàng xóm cùng thưởng thức, kể chuyện mùa vụ, trao đổi kinh nghiệm trồng cấy và chúc nhau năm tới thuận hòa. Qua những câu chuyện bên mâm cơm, người lớn chia sẻ với con cháu kinh nghiệm lao động, nếp sống gia đình. Có nhà nay chọn ngày cuối tuần thay cho ngày cúng theo lệ cũ để mọi người thuận tiện sum họp. Cách sắp xếp có thể đổi khác, song ý nghĩa đoàn tụ và lòng biết ơn tổ tiên vẫn được gìn giữ.

Mâm cơm mới của người Tày nổi bật với món xôi nếp lá gừng cùng những món ăn truyền thống mang đậm hương vị địa phương.

Cũng từ nếp sinh hoạt gia đình ấy, lễ cơm mới được giới thiệu rộng rãi tại đình Lục Nà trong Hội Mùa vàng. Năm nay, 11 đội của 11 thôn tham gia Hội thi mâm cơm mới; mỗi đội chuẩn bị ít nhất 6 món chính cho 8-10 người, bắt buộc có cơm mới. Đáng quý là các đội còn thuyết trình về nguồn gốc, ý nghĩa món ăn và cách sử dụng sản vật quê nhà. Nhờ đó, những hiểu biết vốn được truyền qua bếp lửa, mâm cơm mỗi gia đình có thêm dịp chia sẻ với cộng đồng và du khách.

Được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tháng 12/2024, lễ cơm mới của người Tày tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa qua các hoạt động cộng đồng tại đình Lục Nà. Tuy nhiên, sức sống của di sản vẫn bắt nguồn từ mỗi gia đình, nơi phong tục được thực hành, trao truyền qua các thế hệ.

Khi hạt gạo đầu mùa được kính dâng rồi sẻ chia cùng người thân, mùa thu hoạch mang thêm ý nghĩa. Giữ lễ cơm mới, người Tày Lục Hồn cũng giữ nếp sống biết ơn nguồn cội, quý trọng lao động và tình nghĩa cộng đồng.