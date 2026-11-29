Nhớ lại cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long 15 năm trước

Cách đây 15 năm, ngày 12/11/2011, Tổ chức New Open World đã công bố Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới cùng rừng Amazon, thác Iguazu (Argentina và Brazil), đảo Jeru (Hàn Quốc), công viên Komodo (Indonesia), sông ngầm Puerto Princesa (Philippines), núi Bàn (Nam Phi).

Trước đó 4 năm, ngay sau khi cuộc vận động giới thiệu, bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới được New Open World phát động trên toàn thế giới, nhiều người đã nghi ngờ, bởi cho rằng, tổ chức này do một công ty tư nhân do nhà leo núi người Thụy Sĩ Bernard Weber điều hành, không có uy thế, vị thế như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) nhưng rồi cuộc vận động vẫn được bình chọn với sự tham gia của hàng tỷ người trên thế giới.

Tân Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy và các ca sĩ Cẩm Vân, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, người mẫu Thanh Hằng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại trụ sở báo Tuổi Trẻ ngày 14/10/2007.

Tại Việt Nam, cuộc vận động bình chọn cho Vịnh Hạ Long đã được Chính phủ chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Quốc gia (viết tắt là OSC) đã được thành lập, do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái là Trưởng ban. Ngoài Vịnh Hạ Long, Việt Nam còn có Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Fansipan tham gia tranh cử. Có thời điểm (năm 2008), cả ba đại diện này từng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng bình chọn. Cuối cùng chỉ còn Vịnh Hạ Long về đích, được tôn vinh là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Cuộc bình chọn được New Open World chia 3 giai đoạn: Từ ngày 7/7/2007-8/8/2008: Công bố 77 đề cử có số phiếu cao nhất. Từ 8/8/2008-1/2/2009: Các chuyên gia lựa chọn ra 28 đề cử và giai đoạn 3 là mọi người trên toàn thế giới bỏ phiếu lựa chọn 7 kỳ quan từ 28 đề cử trên.

Du khách quốc tế bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại Quảng Ninh.

Tôi được lãnh đạo Báo Quảng Ninh (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) phân công theo dõi đưa tin về cuộc bình chọn. Ban Chỉ đạo Vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh được thành lập, do đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là trưởng ban. Thành viên là các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Mở đầu cho cuộc vận động bình chọn là sự vào cuộc sớm của Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh. Thông qua Trung ương Đoàn, báo Tuổi Trẻ đã đề xuất một chiến dịch vận động bình chọn với tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 14/11/2007, tôi đã tháp tùng đoàn làm việc của tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là trưởng đoàn vào làm việc với Trung ương Đoàn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ. Cuộc làm việc xoay quanh chủ đề nội dung làm thế nào để cuộc vận động được triển khai hiệu quả, thu hút được nhiều người tham gia bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Đối tượng hướng tới không chỉ là người Việt Nam mà cả du khách quốc tế.

Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Tại cuộc làm việc, báo Tuổi Trẻ đã mời tân Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, các ca sĩ Cẩm Vân, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn… là những nhân vật có ảnh hưởng với công chúng đến bình chọn để tăng phần khuếch trương sự kiện.

Để có thể bình chọn trực tuyến, người dùng phải có email, truy cập cổng bình chọn chính thức, bắt buộc phải chọn đủ 7 ứng viên cùng lúc thay vì chỉ chọn 1 ứng viên yêu thích. Mỗi địa chỉ email thường chỉ được tính một lượt bình chọn hợp lệ sau khi xác nhận qua mã bảo mật. Tại vòng chung kết, New7Wonders liên kết với các nhà mạng viễn thông tại từng quốc gia để mở tổng đài nhắn tin/gọi điện bình chọn. Hình thức này không giới hạn số lần bình chọn của một người và người dùng phải trả một khoản cước phí cho mỗi tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Các cựu chiến binh thủ đô Hà Nội viết phiếu ủy quyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ III, tổ chức tại Hà Nội ngày 23/11/2007.

Do yêu cầu bắt buộc phải có email mới có thể truy cập, bình chọn được nên là khó khăn, trở ngại với những người không rành sử dụng mạng internet. Vậy là ra đời những tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên. Người bình chọn ghi vắn tắt thông tin vào phiếu, ký đồng ý bình chọn rồi các tình nguyện viên sẽ lập email và bình chọn theo ủy quyền.

Nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy vừa cảm động mà cũng bật cười.

Cảm động bởi qua cuộc bình chọn mới thấy người Việt Nam yêu Hạ Long, yêu Tổ quốc, bày tỏ niềm tự hào về đất nước nhường nào. Nhiều hội nghị, sự kiện diễn ra ở cả Quảng Ninh và nhiều địa phương khi ấy, ban tổ chức đều dành một thời gian nhất định để các đại biểu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Học sinh, sinh viên tại các trường học- đối tượng giỏi công nghệ được nhắm tới nhiều nhất. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, chính khách cũng được vận động bình chọn. Có những đợt, bình chọn đã được đẩy lên thành chiến dịch, cao điểm.

Bật cười là bởi mỗi khi Vịnh Hạ Long bị các ứng viên “đối thủ” trong khu vực như Philippines, Bangladesh vượt lên là báo chí trong nước lại đưa tin, nhiều người lại lo âu, sợ Hạ Long rớt khỏi danh sách.

Đặc biệt, ngày 14/4/2008, những người yêu mến bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của Việt Nam tại website đột nhiên thấy địa danh này biến mất khỏi danh sách các ứng cử viên. Lần lượt sau đó Fansipan và Phong Nha - Kẻ Bàng cũng không còn trên danh sách bình chọn.

Mọi thắc mắc được đổ dồn đến số điện thoại của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; thông tin những người yêu mến nhận được đơn giản là: Vịnh Hạ Long tạm thời bị loại ra cuộc bầu chọn vì lý do khách quan. New Open World đã loại các địa danh của Việt Nam ra khỏi cuộc bình chọn vì họ cho rằng Việt Nam đã vi phạm luật chơi.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, cũng như nội dung lá thư của đại diện Tổ chức New Open World gửi cho lãnh đạo Ban ngày 14/4/2008 thì nguyên nhân Vịnh Hạ Long bị tạm thời gỡ khỏi danh sách bầu chọn, là do một số trang web của Việt Nam đã sử dụng logo của New7wonders, hình ảnh và sao chép nội dung trang web của New Open World mà không được sự đồng ý của tổ chức này. Đây là quy định mà New Open World đã khuyến cáo từ trước đó, và đã được nhắc lại trong thoả thuận tham gia chính thức đã ký với Ban vận động tuyên truyền bầu chọn Vịnh Hạ Long của tỉnh - Uỷ ban hỗ trợ chính thức của Vịnh Hạ Long ngày 22/2/2008.

Các hội viên phụ nữ Uông Bí bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Ngay sau khi có sự việc trên, Ban vận động bầu chọn của tỉnh khẩn trương họp bàn xử lý, chỉ đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long có ngay văn bản yêu cầu các cơ quan chủ quản có trang web đã vi phạm quy định trên của New Open World báo cáo sự việc và cam kết dừng ngay vi phạm.

Cùng ngày, OSC đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông báo cáo sự việc và đề nghị Bộ khẩn trương chỉ đạo các tổ chức đang vi phạm thực hiện đúng khuyến nghị của New Open World, đồng thời có văn bản chỉ đạo thống nhất định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông, mọi tổ chức, cá nhân có trang web riêng không vi phạm các quy định của New Open World.

Ngay sau khi 3 địa danh của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng và Fansipan xuất hiện trở lại trên danh sách bình chọn của New Open World thì đã có nhiều cuộc bình chọn được tổ chức khá rầm rộ để “tăng phiếu” cho các địa danh của mình.

Cho đến ngày Vịnh Hạ Long được công bố là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, tôi đã không nhớ hết Báo Quảng Ninh đã đưa bao nhiêu tin, bài về bình chọn của Vịnh Hạ Long, về cuộc bầu chọn kéo dài thời gian và quy mô toàn cầu này.

Trước khi được New Open World vinh danh là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới thì Vịnh Hạ Long cũng đã được tôn vinh nhiều danh hiệu. Đầu tiên là danh thắng Quốc gia của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong đợt xếp hạng di tích, danh thắng quốc gia lần đầu tiên (1962), rồi 2 danh hiệu (1994, 2000) của UNESCO, chưa kể nhiều giải phụ khác như một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, có một trong những làng chài đẹp nhất thế giới (Cửa Vạn), nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất, nơi chèo thuyền kayak đẹp nhất…

Dù quy mô, tính chất danh hiệu của New Open World không bằng UNESCO công nhận nhưng cuộc bình chọn kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới cũng là dịp để người Việt Nam bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, bày tỏ tình yêu với Vịnh Hạ Long. Qua đó, du khách quốc tế cũng chú ý nhiều hơn đến Hạ Long.