Người làm mới hương vị di sản

Gắn bó với những thức bánh cổ truyền của người Sán Dìu từ thuở nhỏ, chị Trương Thị Xuân (SN 1969, trú tại phường Hà Tu) không ngừng tìm tòi, cải tiến cách làm, sáng tạo sản phẩm, góp phần lan tỏa hương vị ẩm thực của dân tộc mình.

Ngày nào cũng vậy, chị Xuân tất bật với những mẻ bánh bạc đầu, tối muộn chuẩn bị nhân, sáng sớm đã dậy làm bánh. Để có được những chiếc bánh nhỏ nhắn, tròn trịa, dẻo thơm, người làm bánh phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ, đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn.

Chị Trương Thị Xuân (phường Hà Tu) tỉ mỉ chế biến bánh bạc đầu, thức bánh cổ truyền của người Sán Dìu.

Với chị Xuân, sự nhọc nhằn ấy đã trở thành thói quen và sự yêu thích từ thuở ấu thơ. Chị kể: “Bánh bạc đầu là thức bánh gia truyền, gửi gắm mong ước về cuộc sống trường thọ. Thuở nhỏ, tôi đã quen với tiếng chày giã gạo bên chiếc cối đá xanh của gia đình. Gạo nếp phải ngâm đủ độ, giã nhuyễn rồi rây nhiều lần cho thật mịn. Khâu làm nhân, đánh bột, nặn bánh cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Được bố mẹ chỉ bảo, tôi sớm thành thạo cách làm bánh. Sau khi lập gia đình, tôi vẫn duy trì nếp làm bánh dâng cúng tổ tiên mỗi dịp lễ, Tết”.

Từ những chiếc bánh làm theo nếp nhà, cơ duyên đến với nghề của chị bắt đầu qua những lần mang bánh đi biếu người quen, bạn bè, trong đó có cả những người ở tận Thủ đô. Tại các buổi họp lớp, thấy bạn bè tấm tắc khen ngon, có người ăn liền một lúc 3-4 chiếc, chị dần nhận ra sức hấp dẫn của món bánh quê mình. Khoảng năm 2021, được bạn bè động viên, chị bắt đầu làm bánh để bán, giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội. Khách thưởng thức thấy ngon lại đặt làm quà biếu, giới thiệu cho người thân.

Lượng khách ngày càng tăng cũng đặt ra yêu cầu cải tiến quy trình, khắc phục những hạn chế của phương pháp thủ công. Bên cạnh sử dụng máy xay thay cho việc giã gạo bằng cối đá, chị dành công tìm hiểu, đầu tư máy nhào bột chuyên dùng làm bánh mochi của Nhật Bản. Thiết bị này không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn tạo ra những mẻ bột dẻo mịn, đồng đều hơn. Thấy hiệu quả từ cách làm của chị, một số người cùng làng cũng tìm mua máy về sử dụng.

Chị Xuân hướng dẫn thế hệ trẻ làm bánh truyền thống, qua đó giúp các em thêm hiểu và yêu văn hóa dân tộc mình.

Tuy nhiên, máy móc không thể thay thế kinh nghiệm của người làm bánh. Chị Xuân chia sẻ: “Đánh bột phải biết đến độ vừa đủ, quá cũng không tốt. Bánh không chỉ giữ được vị ngon như đánh bằng tay mà còn đẹp, mịn màng hơn”.

Cùng với cải tiến kỹ thuật, chị luôn lắng nghe ý kiến của thực khách, học hỏi những người cùng nghề để hoàn thiện sản phẩm. Chị nhớ trong một hội thi làm bánh của làng, nhân bánh của nhóm chị được khen ngon nhất, song bánh của người cùng nghề lại tròn, đều và đẹp hơn. Từ những nhận xét ấy, chị càng chú trọng đến hình thức của từng chiếc bánh.

Cũng bởi vậy, khi được con dâu gợi ý làm bánh nhiều màu sắc, chị mày mò tìm cách tạo màu từ nguyên liệu tự nhiên, trong đó có những loại cây trồng ngay tại nhà. Bên cạnh sắc trắng truyền thống là màu đỏ của gấc, màu xanh thơm dịu của lá nếp, màu vàng từ quả dành dành và sắc tím từ lá cây. Sự kết hợp năm màu theo quan niệm ngũ hành không chỉ làm phong phú sản phẩm mà còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức, biếu tặng, dâng cúng, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Chị Xuân (ngoài cùng bên phải) cùng các phụ nữ Sán Dìu phường Hà Tu giới thiệu những món bánh truyền thống tại các sự kiện văn hóa.

Từ thành công với bánh bạc đầu, chị Xuân dành thêm tâm huyết gìn giữ, giới thiệu những hương vị đặc trưng của người Sán Dìu như bánh rán, bánh tài lồng ệp, sủi dìn, bánh chưng gù, khâu nhục... Những khi khách đặt nhiều, chị nhờ thêm người cùng nghề làm bánh, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con trong làng.

Không dừng lại ở việc làm bánh, chị còn tích cực tham gia các hội chợ, ngày hội văn hóa, trực tiếp chế biến món ăn phục vụ thực khách, hướng dẫn học sinh làm bánh truyền thống. Sự đón nhận của mọi người đã tiếp thêm động lực để chị sáng tạo, đưa những hương vị quê mình đi xa, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Sán Dìu.