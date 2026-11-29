Sức sống mới từ văn hóa bản địa

Sở hữu kho tàng di sản phong phú cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS), Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa mang dấu ấn riêng. Việc gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với khai thác du lịch đang mở ra hướng đi mới, không chỉ làm phong phú trải nghiệm cho du khách mà còn tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Nguồn tài nguyên phong phú

Đồng bào DTTS ở Quảng Ninh chiếm khoảng 12,31% dân số toàn thành phố. Mỗi dân tộc đều lưu giữ những giá trị văn hóa riêng, từ phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, ẩm thực đến nghệ thuật trình diễn dân gian. Những năm qua, bám sát chủ trương, chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã tích cực khôi phục, duy trì các lễ hội, ngày hội truyền thống của đồng bào DTTS.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, các hoạt động này còn từng bước trở thành điểm nhấn thu hút du khách như: Lễ hội đình Đồng Đình gắn với Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Tiên Yên; Lễ hội đền Đức ông Hoàng Cần gắn với Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Sán Dìu (xã Hải Lạng); Mùa vàng miền Soóng cọ (xã Đông Ngũ); Lễ hội đình Lục Nà (xã Lục Hồn); Ngày hội Kiêng gió của dân tộc Dao (xã Hoành Mô); Hội Soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ (xã Bình Liêu); Lễ hội đình Làng Dạ (xã Kỳ Thượng), Hội Làng Bằng Cả (xã Quảng La)...

Lễ hội đình Lục Nà (xã Lục Hồn) năm 2026.

Cùng với lễ hội, hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các điểm đến. Nhiều di sản của đồng bào DTTS đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Hát Soóng cọ của người Sán Chỉ; hát Soọng cô của người Sán Dìu; tục Kiêng gió của người Dao ở Hoành Mô; Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y; Lễ mừng cơm mới của người Tày... Đặc biệt, Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, trong đó có then của người Tày ở Quảng Ninh được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những di sản này không chỉ góp phần làm giàu bản sắc văn hóa địa phương mà còn tạo chất liệu độc đáo để xây dựng các sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách.

Trong hai ngày 21 và 22/11 vừa qua, xã Bình Liêu tổ chức Ngày hội Di sản Then Tày năm 2026 với chủ đề “Mạch Then nơi biên cương”. Ngày hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đổi mới, không chỉ dừng lại ở trình diễn mà còn mở rộng không gian giao lưu, trải nghiệm. Du khách có cơ hội trò chuyện với nghệ nhân, tìm hiểu tư liệu, nhạc cụ, trang phục truyền thống, khám phá quy trình chế tác đàn tính và tham gia lớp học ngắn “Nghệ nhân truyền Then cho em”...

Ngày hội Di sản Then Tày năm 2026 xã Bình Liêu đổi mới trong cách tổ chức mở rộng không gian cho du khách giao lưu, trải nghiệm văn hóa. Ảnh: Hoàng Gái

Ông Tô Đình Hiệu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu, cho biết: Thông qua việc đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, địa phương mong muốn đưa Then Tày đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ và du khách. Đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nâng tầm Ngày hội Then Tày thành sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp vùng trong thời gian tới, mang đến sản phẩm du lịch văn hóa mới của cộng đồng dân tộc Tày xã Bình Liêu.

Từ nền tảng di sản ấy, nhiều địa phương đã chủ động kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Có thể kể đến Khu du lịch Am Váp Farm (xã Kỳ Thượng), mô hình du lịch cộng đồng tại xã Đông Ngũ, mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa người Dao Thanh Y tại phường Yên Tử hay các homestay nghỉ dưỡng ở xã Lục Hồn, Hoành Mô... Điểm hấp dẫn của những mô hình này không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên mà còn ở cơ hội để du khách tìm hiểu nếp sống, phong tục, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm sinh hoạt văn hóa và khám phá những nét riêng của cộng đồng bản địa.

Du khách thưởng thức ẩm thực truyền thống tại lễ hội Khỏi Kêm năm 2026 (xã Đường Hoa).

Đáng chú ý, một số địa phương đang từng bước xây dựng đề án nhằm khai thác có định hướng những giá trị văn hóa sẵn có, gắn với phát triển sản phẩm du lịch lâu dài. Tiêu biểu, xã Điền Xá triển khai xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch chợ phiên vùng cao Hà Lâu; xã Đường Hoa xây dựng Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững xã Đường Hoa giai đoạn 2025-2030... Qua đó, cho thấy sự chuyển biến từ khai thác các giá trị văn hóa đơn lẻ sang xây dựng sản phẩm có định hướng, có tính liên kết và gắn bó chặt chẽ hơn với đời sống cộng đồng.

Thêm nguồn lực phát triển

Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc kết nối các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS, hình thành sản phẩm đặc trưng và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch càng đặt ra yêu cầu về định hướng, cơ chế và nguồn lực đồng bộ.

Nghị quyết số 80/NQ-TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” xác định rõ yêu cầu nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa; lấy di sản văn hóa là trung tâm và tài nguyên văn hóa số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn hóa, đồng thời nhấn mạnh củng cố thương hiệu địa phương bằng việc phát triển những sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc đáo, giàu bản sắc… Đây là những định hướng quan trọng để các địa phương chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển.

Hội làng Bằng Cả (xã Quảng La) luôn diễn ra trong không khí rộn ràng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Cụ thể hóa định hướng đó, UBND TP Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS gắn với du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới” trên địa bàn TP Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, hướng đến bảo tồn có hệ thống, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá di sản.

Theo đó, đến năm 2030, sẽ hoàn thành rà soát, kiểm kê 90% các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; phấn đấu phục dựng, bảo tồn và phát huy ít nhất 70% lễ hội, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn và tri thức dân gian tiêu biểu có nguy cơ mai một; phấn đấu số hóa tối thiểu 70% giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu đủ điều kiện để tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung của thành phố. Đồng thời, 100% tuyến, điểm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số để quảng bá, giới thiệu; hỗ trợ bảo tồn, phục hồi không gian văn hóa tại các làng, bản, khu DTTS tiêu biểu; 100% xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi có ít nhất 1 CLB/đội/nhóm thực hành văn hóa truyền thống hoạt động thường xuyên...

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, kế hoạch tập trung vào những nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, kiểm kê và xác định các giá trị văn hóa cần ưu tiên bảo tồn; bảo tồn phục hồi, thực hành và truyền dạy văn hóa truyền thống; bảo tồn không gian văn hóa và xây dựng mô hình cộng đồng. Cùng với đó, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và sinh kế; đẩy mạnh số hóa, quảng bá di sản trên môi trường số; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cộng đồng và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan...

Phụ nữ Dao Thanh Y biểu diễn thêu trang phục truyền thống tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc xã Điền Xá.

Với định hướng đồng bộ và sự chung tay của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư, những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS có thêm cơ hội được lan tỏa, góp phần tạo sức cạnh tranh cho du lịch Quảng Ninh trong hành trình phát triển bền vững.