Giữ mãi màu xanh Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần

Ngày 27/11/2025, UBND TP Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4508/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Đây là bước đi quan trọng của thành phố thể hiện nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ các hệ sinh thái biển đặc trưng, đồng thời tạo nền tảng để phát triển kinh tế biển xanh, thúc đẩy du lịch sinh thái và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần có tổng diện tích 18.414,92ha, trong đó 13.230,5ha được phân thành các khu chức năng gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và 5.184,42ha vùng đệm.

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần có tổng diện tích 18.414,92ha. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần được thành lập nhằm bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đặc thù và quan trọng, như: Rạn san hô tại Cô Tô con, Thanh Lân, cụm đảo Hòn Ngựa, đảo Trần, Hòn Bắc Bồ Cát; rừng ngập mặn, bãi triều rạn đá và các quần thể thủy sinh vật; bảo vệ, phục hồi và phát triển quần thể của các loài sinh vật biển quý, hiếm, đặc biệt là các loài di cư như vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, rùa da, cá heo trắng Trung Quốc, cá heo không vây… Đồng thời, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên độc đáo của biển Cô Tô - Đảo Trần để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và khai thác các giá trị không tiêu hao của các hệ sinh thái biển và cảnh quan đảo cho du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, cùng với việc xác định các phân khu chức năng, thành phố đã xác định, tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, dự án ưu tiên, nhằm đảm bảo Khu bảo tồn biển hoạt động hiệu quả, phù hợp các mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững, gồm: Nhóm nhiệm vụ, dự án giao đất, mặt nước, hoàn thiện cơ chế quản lý và phát triển nguồn nhân sự; xây dựng cơ sở vật chất cho Khu bảo tồn biển; nhóm nhiệm vụ, dự án phục hồi và bảo vệ các hệ sinh thái biển Cô Tô - Đảo Trần và đa dạng sinh học; hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị Khu bảo tồn biển; đầu tư, phát triển khu du lịch sinh thái.

Vùng biển Cô Tô có những hệ sinh thái biển điển hình. Ảnh: Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

Cùng với đó, ngày 28/2/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc giao Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử quản lý hoạt động Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Với kinh nghiệm trong quản lý di sản, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phối hợp liên ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn, từng bước xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ, gắn bảo tồn biển với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái.

Trên cơ sở đó, Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần được thành lập với 7 cán bộ, trực thuộc Phòng Bảo tồn Vườn Quốc gia Bái Tử Long và biển Cô Tô - Đảo Trần (Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử). Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bảo tồn, duy trì và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật biển; quản lý các hoạt động thủy sản trong khu bảo tồn; bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thủy sản, du lịch sinh thái gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ tháng 5/2026, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và triển khai các hoạt động tuần tra, giám sát, tuyên truyền, từng bước đưa công tác quản lý, bảo vệ khu bảo tồn vào nền nếp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử trao quyết định thành lập Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần tháng 5/2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Tổ phó Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần, cho biết: Khu bảo tồn có phạm vi rộng, bao gồm nhiều hệ sinh thái biển đặc thù, đồng thời hoạt động khai thác thủy sản, du lịch và giao thông đường thủy diễn ra khá sôi động. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, giám sát và bảo vệ tài nguyên biển, nhất là việc kiểm soát các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, bên cạnh nỗ lực của lực lượng quản lý khu bảo tồn, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các lực lượng biên phòng, kiểm ngư, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh.

Theo đó, công tác tuần tra được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Các đợt tuần tra thường xuyên, đột xuất, liên ngành được Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần tổ chức tại những khu vực trọng điểm, tập trung vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và các vùng giáp ranh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Tổ đã tổ chức 37 đợt tuần tra, giám sát trên biển và khu vực ven bờ. Qua tuần tra, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở các phương tiện khai thác thủy sản, phương tiện vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch có hoạt động không phù hợp theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển. Theo thống kê, đến nay chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy định trong khu bảo tồn.

Tổ Bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần tuyên truyền pháp luật về Khu bảo tồn biển cho các chủ phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn đặc khu Cô Tô.

Cùng với đó, Tổ đã khảo sát thực địa, xác định tọa độ và triển khai thả 3 phao tạm để phân mốc ranh giới các phân khu chức năng, hỗ trợ ngư dân và phương tiện thủy nhận biết khu vực, chấp hành quy định khi hoạt động trên biển. Đồng thời, thiết lập và đưa vào sử dụng hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ thống nhất, gồm biên bản tuần tra giám sát, biên bản ghi nhận sự việc và bản cam kết không vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường khu bảo tồn biển, phục vụ công tác tuần tra, giám sát tại hiện trường.

Song song với kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp lâu dài để xây dựng ý thức tự giác bảo vệ tài nguyên biển trong cộng đồng. Trong năm 2026, Tổ bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần đã tổ chức tuyên truyền cho 530 lượt người về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sinh và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Nội dung được truyền tải bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền trực tiếp đến các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage Khu bảo tồn biển và Truyền thông văn hóa Cô Tô, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tới người dân, chủ phương tiện hoạt động trên biển và khách du lịch.

Nguồn lợi thủy sản phong phú, đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế

﻿của người dân Cô Tô.

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ các hệ sinh thái đặc trưng và nguồn lợi biển, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển bền vững. Những nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ của các cấp, ngành, địa phương đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó, không ngừng gìn giữ màu xanh và những giá trị quý giá của vùng biển đảo Cô Tô - Đảo Trần cho các thế hệ mai sau.