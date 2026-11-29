Vân Đồn xưa và nay

Bài thơ “Vân Đồn xưa và nay” của tác giả Nguyễn Khánh Hội (Vân Đồn) là khúc ca giàu cảm xúc về sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương Vân Đồn qua hai thời kỳ: từ một vùng biển đảo nghèo khó, hoang sơ đến một đặc khu kinh tế năng động, hiện đại và tràn đầy khát vọng phát triển.

Bằng những hình ảnh đối lập giữa quá khứ và hiện tại, tác giả đã tái hiện chân thực cuộc sống lam lũ của người dân Vân Đồn xưa, đồng thời bày tỏ niềm vui, niềm tự hào trước những công trình mới, những tuyến đường cao tốc, sân bay, bến cảng và diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Đặc khu Vân Đồn sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp quốc tế.

Thể thơ lục bát mộc mạc, gần gũi, ngôn ngữ giản dị, giàu tính tự sự và trữ tình đã giúp bài thơ dễ đi vào lòng người. Đặc biệt, những câu thơ cuối thể hiện tình yêu quê hương sâu nặng, lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ và niềm tin vào tương lai tươi sáng của vùng đất đảo tiền tiêu.

“Vân Đồn xưa và nay” không chỉ là lời kể về một chặng đường đổi thay mà còn là tiếng lòng tự hào của người con quê hương trước sức sống mới của Vân Đồn hôm nay. Bài thơ mang thông điệp đẹp về niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

VÂN ĐỒN XƯA VÀ NAY

Nguyễn Khánh Hội

Vân Đồn thuở ấy hoang sơ

Làng chài rách nát, thuyền xơ xác thuyền

Rừng vàng mà vẫn nghèo hèn

Biển bạc mà vẫn tối đèn cháo rau

Nhà xiêu đường rậm cỏ lau

Mịt mù tăm cá về đâu hỡi người?

Chìm trong đói khổ bao đời

Mong ngày độc lập xóa thời bất công.

***

Vân Đồn nay em biết không

Thênh thang đường rộng, nhà hồng ngói son

Chung tay lấp biển dời non

Bao công trình mới mọc lên từng ngày

Cung đàn ai thả đâu đây

Thiết tha trầm bổng, đắm say tình người

Đặc khu kinh tế gọi mời

Khát vọng phát triển ngàn đời mãi say

Đường cao tốc nối sân bay

Gần xa bè bạn về đây vui cùng

Sân ga bến cảng tưng bừng

Cuộc sống hạnh phúc đến từng đảo khơi

Vân Đồn quê mến yêu ơi!

Âm vang khúc hát đầy vơi ân tình

Ơn nhờ Đảng - Bác quang vinh

Vượt qua bao thác bao ghềnh đó em.