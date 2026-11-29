Ấn tượng các tiết mục tại Chung khảo miền Bắc Cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung 2026”

Như tin đã đưa, tối 28/11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt – Nhật, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Vòng Chung khảo khu vực miền Bắc Cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026” với chủ đề “Tiếng hát chạm trái tim – Cất vang tình hữu nghị Việt – Trung”. Với sự đầu tư bài bản về chuyên môn và tạo hình sân khấu, 31 tiết mục dự thi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng đông đảo khán giả.

Dưới đây là hình ảnh một số tiết mục đặc sắc trong đêm Chung khảo miền Bắc cuộc thi:

Thí sinh Phạm Văn Tới (Hà Nội) mở màn đêm Chung khảo khu vực miền Bắc với ca khúc "Hồng Nhạn".

Thí sinh Nguyễn Khánh Huyền (Hà Nội) mang tới ca khúc "Hoa Nhài", tác phẩm dân ca kinh điển gắn liền với đời sống văn hóa, âm nhạc Trung Hoa.

Thí sinh Ma Thị A Ông (Lào Cai) gây ấn tượng qua ca khúc nhạc phim quen thuộc "Tay trái chỉ trăng".

Gương mặt đại diện chủ nhà Quảng Ninh – thí sinh Phạm Huy Anh mang đến màu sắc trẻ trung, sôi nổi qua ca khúc "Đại Thiên Bồng".

Thí sinh Bùi Thị Cẩm Huyền (Nghệ An) thể hiện ca khúc "Bản biến tấu Maiyila" – tác phẩm thanh nhạc nổi tiếng được cải biên từ dân ca Kazakh với nhiều quãng cao kỹ thuật.

Thí sinh Phạm Đỗ Việt Anh (Hải Phòng) thể hiện ca khúc "Chỉ vì quá yêu em" – bản tình ca nhạc trẻ Hoa ngữ quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Thí sinh Trần Tú Anh (Hà Nội) mang đến nét dịu dàng, đằm thắm qua giai điệu dân ca quen thuộc "Đóa Hoa Nhài".

Thí sinh Cao Thị Phương Mai (Quảng Ninh) thể hiện ca khúc mang âm hưởng cổ phong sâu lắng "Khúc tư hồng đậu".

Thí sinh Thiều Thị Phương Thảo (Hà Nội) gây ấn tượng với trang phục và lối hóa trang mang đậm nét nghệ thuật Kinh kịch khi thể hiện ca khúc "Nhìn ra cửa sổ".

Thí sinh Sầm Thị Hiệu (Hà Nội) trình diễn song ngữ ca khúc "Hồng Nhạn" - tác phẩm dân ca Mông Cổ quen thuộc với giai điệu da diết, sâu lắng.

Thí sinh Hoàng Thị Ngọc Thúy (Bắc Ninh) mang đến giai điệu hào sảng, giàu cảm xúc qua ca khúc nhạc phim Tây Du Ký nổi tiếng "Xin hỏi, con đường này dẫn đến đâu".

Thí sinh Nguyễn Linh Chi (Hà Nội) tạo dấu ấn với tiết mục mash-up ca khúc "Yên vũ xướng Dương Châu" của Trung Quốc và làn điệu dân ca Bắc Bộ Việt Nam "Bèo dạt mây trôi".

Thí sinh Vũ Thu An (Quảng Ninh) thể hiện ca khúc Em quá ngốc – bản nhạc trẻ Hoa ngữ mang giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc tự sự.

Thí sinh Nguyễn Huyền Trang (Hà Nội) mang đến phần trình bày nhẹ nhàng, truyền cảm qua ca khúc "Như Nguyện".

Cặp thí sinh Nguyễn Thị Như Quỳnh – Lương Thị Mai (Hà Nội) thể hiện tiết mục song ca "Tô Mạc Già" – ca khúc mang âm hưởng cổ phong nổi tiếng với giai điệu da diết, giàu chất thơ.

Đông đảo đại biểu và khán giả đến xem và cổ vũ cho các thí sinh.