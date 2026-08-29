Phường Hoành Bồ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 90 đảng viên

Sáng 29/8, Đảng bộ phường Hoành Bồ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 90 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Khâm.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Hoành Bồ có 90 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí 45 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí 40 năm tuổi Đảng; 61 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 13 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Đây là những đảng viên đã trải qua nhiều cương vị công tác, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và quê hương; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào quá trình phát triển của địa phương.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Mạnh Cường chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố đồng thuận trong nhân dân.

Trong thời điểm thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Hoành Bồ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản trị ở cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ đảng viên cao tuổi Đảng, góp phần đưa những cơ hội, lợi thế của thành phố trẻ trở thành động lực phát triển từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Hoành Bồ, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên.



Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 và thời điểm Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Các đảng viên khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, nêu cao trách nhiệm, chung sức cùng địa phương trong chặng đường phát triển mới.