Đảng uỷ UBND tỉnh trao tặng huy hiệu Đảng

Chiều 28/8, Đảng uỷ UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự buổi lễ.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, 52 đảng viên ưu tú đang sinh hoạt tại các tổ chức trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 40 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí ưu tú vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đây là số lượng đảng viên được tặng huy hiệu Đảng lớn nhất trong các đợt từ thời điểm thành lập Đảng bộ đến nay. Qua đó, khẳng định hành trình dài cống hiến và niềm tin, sự trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng của mỗi đảng viên được trao tặng. Buổi lễ cũng là sự ghi nhận, trân trọng, tôn vinh của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của các đồng chí đảng viên; đồng thời thiết thực chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026) và thành lập thành phố Quảng Ninh.

Các đồng chí ưu tú vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bày tỏ chúc mừng, trân trọng và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác.

Các đồng chí ưu tú vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố Quảng Ninh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc và giàu mạnh, đồng chí Vũ Văn Diện đề nghị các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, cống hiến trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, chất lượng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí mong các đảng viên tiếp tục là cầu nối giữa truyền thống và đổi mới, lan tỏa tinh thần cống hiến, tích cực hướng dẫn, dìu dắt, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Lễ trao huy hiệu Đảng hôm nay là bài học thực tiễn vô cùng quý báu về tinh thần kiên trì, bền bỉ, trung thành với lý tưởng của Đảng. Do đó, đồng chí mong muốn các đồng chí cán bộ, đảng viên trẻ sẽ lấy tấm gương của các thế hệ đi trước làm động lực rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nâng cao đạo đức công vụ, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.