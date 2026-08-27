Đảng ủy phường Mông Dương trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Ngày 27/8, Đảng ủy phường Mông Dương tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Mông Dương trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 46 đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Mông Dương có 46 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 40 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hoàng Hải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường khẳng định: Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên được nhận, mà còn là niềm vinh dự của gia đình và toàn Đảng bộ, địa phương. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường Mông Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bảo Long (Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Mông Dương)