Khai trương Thư viện phường Hoành Bồ

Ngày 19/9, UBND phường Hoành Bồ tổ chức khai trương Thư viện gắn với Trung tâm học tập cộng đồng.

Các đại biểu cắt băng khai trương Thư viện gắn với Trung tâm học tập cộng đồng.

Thư viện được phường Hoành Bồ tiếp nhận, quản lý sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, phường đã tiến hành đầu tư, sửa chữa và xây dựng Đề án “Tổ chức, vận hành và phát triển Thư viện phường gắn với Trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026-2030”, từng bước đưa thư viện trở thành không gian đọc sách, học tập và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Các đại biểu, giáo viên và học sinh tham quan không gian hoạt động kể chuyện theo sách tại Thư viện phường Hoành Bồ.

Với diện tích 400m2, Thư viện phường Hoành Bồ hiện lưu giữ và trưng bày gần 10.000 đầu sách các loại; đồng thời có các ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thư viện số và tổ chức các hoạt động đọc sách... hướng tới phục vụ nhu cầu của gần 29.000 người dân trên địa bàn.

Các đồng chí đại biểu, nhân dân và học sinh khai thác thư viện số.

Trong ngày khai trương, đông đảo học sinh và người dân đã tham quan không gian trưng bày, triển lãm sách nghệ thuật; trải nghiệm thư viện số, giao lưu “Đọc sách cùng em”, kể chuyện theo sách và các hoạt động truyền cảm hứng đọc.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Dương tham gia hoạt động truyền cảm hứng đọc sách tại Thư viện phường Hoành Bồ.

Hơn 100 thẻ thư viện đã được đăng ký, cấp miễn phí ngay trong ngày đầu đưa thư viện vào hoạt động. Qua đó, từng bước hình thành không gian đọc sách, học tập và kết nối văn hóa cộng đồng; góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học, học tập suốt đời trong nhân dân.