Sửa chữa nhà ở cho gia đình đặc biệt khó khăn xã Đông Ngũ

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hà Tràng, xã Đông Ngũ.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ trao tặng quà cho gia đình anh Hòa, chị Tâm tại buổi lễ.

Gia đình được hỗ trợ là anh Lê Văn Hòa, sinh năm 1988 và chị Lê Thị Tâm, sinh năm 1989, là hai anh em ruột, cùng sinh sống tại thôn Hà Tràng, xã Đông Ngũ. Hai anh em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm; cả hai đều có hạn chế về sức khỏe và khả năng lao động, không có việc làm thường xuyên, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Ngôi nhà trước hai anh em ở đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích sinh hoạt chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh đã hỗ trợ 155 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa nhà ở; đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động. Cùng với đó, cán bộ, nhân dân thôn Hà Tràng cũng chung tay hỗ trợ ngày công, trực tiếp tham gia quá trình sửa chữa, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Sau thời gian triển khai, đến nay ngôi nhà đã được hoàn thiện, các hạng mục được sửa chữa, gia cố, bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn, giúp hai anh em Lê Văn Hòa và Lê Thị Tâm có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh đã trao tặng gia đình nhiều phần quà ý nghĩa cùng các vật dụng, đồ gia dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ cũng trao tặng những phần quà thiết thực, động viên gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố trao tặng ti vi cho gia đình tại buổi lễ.

Công trình không chỉ góp phần giúp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định nơi ở, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và truyền thống tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Qua đó, lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn.