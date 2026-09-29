Giám sát việc chấp hành pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

Chiều 29/9, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Công an thành phố Quảng Ninh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của công an cấp xã trên địa bàn. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì.

Từ tháng 3/2025 đến tháng 8/2026, công an cấp xã đã tiếp nhận 1.253 nguồn tin. Qua phân loại, có 520 nguồn tin thuộc trường hợp được phân công điều tra viên bố trí tại công an cấp xã thụ lý, giải quyết; 659 nguồn tin thuộc trường hợp được phân công điều tra viên bố trí tại các phòng cảnh sát điều tra; 78 nguồn tin được xác định không phải nguồn tin về tội phạm.

Lãnh đạo Công an thành phố Quảng Ninh báo cáo tại buổi tại giám sát.

Công an cấp xã đã bố trí phòng trực ban hình sự, các trang thiết bị và cán bộ làm công tác trực ban hình sự, đảm bảo 24/24h để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do công dân, tổ chức trình báo.

Qua thực tiễn ghi nhận công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm của công an cấp xã cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định. Điều tra viên cấp xã đã chủ động theo dõi tiến độ giải quyết, kịp thời thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh, hạn chế tình trạng nguồn tin kéo dài, quá hạn. Đối với những nguồn tin không thuộc thẩm quyền, việc chuyển giao được thực hiện kịp thời, bảo đảm tính liên thông trong quá trình giải quyết.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cho rằng: Công an thành phố Quảng Ninh đã tập trung triển khai, quan tâm bố trí lực lượng và khắc phục được những khó khăn, hạn chế để triển khai các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và có kết quả cụ thể.

Qua các ý kiến tại buổi làm việc, Công an thành phố và các đơn vị liên quan cần quan tâm khắc phục những hạn chế được chỉ ra nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật nói chung và trong việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của lực lượng công an cấp xã nói riêng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố nêu rõ: Việc giám sát lần này nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của công an cấp xã trên địa bàn thành phố.

Đoàn đề nghị Công an thành phố Quảng Ninh cần quan tâm củng cố đội ngũ điều tra viên tại công an cấp xã gắn với tăng cường tập huấn nghiệp vụ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác phối hợp nhằm đảm bảo mọi tin báo, tố giác về tội phạm được tiếp nhận theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ về thời gian giải quyết và không để xảy ra tình trạng bỏ lọt nguồn tin, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.