Đoàn đại biểu các xã, phường khu vực biên giới Móng Cái chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 29/9, tại TP Đông Hưng (Trung Quốc), Đoàn đại biểu các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, xã Hải Sơn (thành phố Quảng Ninh, Việt Nam) do đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) làm trưởng đoàn, đã sang thăm, chúc mừng Thành uỷ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1/10 (1949-2026). Đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành uỷ Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trọng thị đón tiếp.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các phường, xã biên giới khu vực Móng Cái, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) trân trọng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của Đông Hưng - cửa ngõ của Quảng Tây hướng ra ASEAN, Khu thí điểm mở cửa, phát triển trọng điểm quốc gia, ngày càng năng động về thương mại, cửa khẩu, logistics, du lịch, đô thị; đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Kết quả đó là niềm tự hào của Đông Hưng, cũng là niềm vui chung của nhân dân biên giới hai bên.

Đoàn đại biểu các xã, phường khu vực biên giới Móng Cái chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông; tình hữu nghị do các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Năm 2026, kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trên cơ sở phương châm “16 chữ vàng”, tinh thần “4 tốt” và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, thành phố Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, phát huy hiệu quả các cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân, Ủy ban Công tác liên hợp, các hoạt động kết nối trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO); mở rộng hợp tác thực chất về giao thông, cửa khẩu, thương mại, công nghiệp, du lịch, văn hóa, y tế và giao lưu nhân dân biên giới…

Đoàn đi thuyền, trải nghiệm du lịch sông biên giới Việt - Trung.

Ngày 28/8/2026, được sự Ủy quyền của Khu ủy dân tộc Choang Quảng Tây, đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng, sang thăm, chúc mừng Quảng Ninh trở thành lập thành phố. Tại buổi tiếp xã giao, lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy các kết nối chiến lược như tuyến đường sắt Móng Cái - Đông Hưng, cầu Bắc Luân III, cửa khẩu thông minh và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.

Lãnh đạo hai thành phố kỳ vọng các địa phương biên giới Móng Cái và thành phố Đông Hưng tích cực thúc đẩy kết nối, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư; đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong thời gian tới, dưới sự định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thành phố Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, hội đàm, cụ thể hóa các thỏa thuận, nội dung hợp tác đã ký kết, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các địa phương biên giới, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) cùng đoàn chúc thành phố Đông Hưng ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa các xã, phường biên giới khu vực Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) ngày càng bền chặt; chúc tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc"mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".