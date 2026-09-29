Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra tiến độ dự án doanh trại tại phường Bình Khê

Ngày 29/9, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, kiểm tra, làm việc tại phường Bình Khê về tình hình triển khai dự án Doanh trại Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 395, Quân khu 3.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 3, Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công; lãnh đạo phường Bình Khê.

Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê, tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án giai đoạn 1 là 100,85ha, liên quan đến 166 hộ dân và 3 tổ chức. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã thực hiện giao đất cho Quân khu 3 theo chỉ đạo. Chủ đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục công trình; các hộ dân trong phạm vi dự án đang xây dựng, hoàn thiện nhà ở tại khu tái định cư.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo tiến độ triển khai dự án, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình di dời các hộ dân và bảo đảm lối đi phục vụ sản xuất. UBND phường Bình Khê đề nghị Quân khu 3 tạo điều kiện tối đa về thời gian và hỗ trợ các hộ dân trong quá trình chuyển nhà về nơi ở mới; xây dựng lộ trình thi công cụ thể để địa phương và nhân dân chủ động phối hợp; hỗ trợ xây dựng đường sản xuất phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Trung tướng Lương Văn Kiểm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phối hợp triển khai dự án. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung còn tồn tại; phấn đấu hoàn thành việc di dời các hộ dân, bàn giao mặt bằng sạch tại khu vực Quán Vuông cũ trước ngày 30/10/2026 và khu vực Trại Mới B cũ trước ngày 15/11/2026.

Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, phát biểu tại buổi làm việc.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, đồng thuận và phối hợp thực hiện. Các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công dứt điểm từng phần việc; bố trí lối đi tạm, bảo đảm nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân trong quá trình thi công. Các đơn vị Quân đội chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân di chuyển nhà ở đến nơi ở mới.

Trung tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời biểu dương những hộ dân gương mẫu chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, đồng thời quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các gia đình đã bàn giao đất thực hiện dự án. Quân khu 3 sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng tuyến đường dân sinh, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất lâu dài của nhân dân.

