Phường Móng Cái 3: Đội ngũ cán bộ cơ sở nhanh chóng bắt nhịp nhiệm vụ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Móng Cái 3 giảm từ 17 xuống còn 7 khu phố. Quy mô địa bàn rộng, dân số đông hơn, có nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn vận hành, các khu phố mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động nắm tình hình và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chi uỷ Chi bộ khu phố Hải Đông 2 (phường Móng Cái 3) họp triển khai phân công nhiệm vụ sau sắp xếp.

Những ngày sau bão số 1 cũng là thời điểm khu phố Hải Đông 2 chính thức hoạt động chưa đầy một tuần. Không chờ bộ máy hoàn thiện, cán bộ khu phố đã trực tiếp xuống các vùng nuôi trồng thủy sản thống kê thiệt hại, động viên người dân, tổng hợp tình hình báo cáo cấp ủy, chính quyền để đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các khu phố Hải Đông 2, Hải Đông 3, Hải Đông 4 và Hải Đông 5, Hải Đông 2 sau sắp xếp hiện có 638 hộ với 2.173 nhân khẩu, thế mạnh là nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu.

Anh Trịnh Văn Uốn, Bí thư Chi bộ khu phố Hải Đông 2, cho biết: Sau sáp nhập, quy mô khu phố lớn hơn nên yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cũng cao hơn. Ngay khi đi vào hoạt động, khu phố đã rà soát toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp để xây dựng phương án hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất nuôi tôm, phát triển bền vững các mô hình nông nghiệp, mở rộng diện tích khoai lang Quất Đông và khai thác hiệu quả tiềm năng thủy sản ven bờ. Điều quan trọng nhất là bộ máy mới phải vận hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân.

Cán bộ khu phố Hải Đông 2 bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tại khu phố Hải Yên 2, hoạt động của bộ máy mới cũng nhanh chóng đi vào nền nếp. Cán bộ khu phố chủ động rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý; đồng thời trực tiếp đến từng hộ dân khu vực biên giới tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định về quản lý biên giới và hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Vũ Văn Long, Bí thư Chi bộ khu phố Hải Yên 2, cho biết: Khu phố được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng khu phố Hải Yên 7, với 1.301 hộ và 4.337 nhân khẩu, đội ngũ cán bộ khu cũng được kiện toàn sau sắp xếp. Trên cơ sở lợi thế có cảng Thành Đạt, tuyến biên giới và nhiều điểm văn hóa tâm linh, chi bộ đã họp thống nhất định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 theo hướng đẩy mạnh dịch vụ, logistics, du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cán bộ khu xác định thường xuyên bám địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình từng hộ để giải quyết công việc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu phố văn minh, giàu đẹp, nhân rộng mô hình "Câu lạc bộ Lá chắn biên cương", góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện củng cố đội ngũ cán bộ khu phố theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Sau sắp xếp, phường Móng Cái 3 giảm 10 khu phố, tương ứng 58,82%. Đội ngũ cán bộ được bố trí bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, với 14 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu; cả 7 phó bí thư kiêm trưởng khu, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Trong tổng số 21 cán bộ chủ chốt khu phố, có 20 đồng chí đạt trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên, trong đó 9 đồng chí có trình độ đại học; 12 đồng chí được đào tạo lý luận chính trị. Cơ cấu độ tuổi kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tạo nền tảng nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ khu phố Hải Yên 2 tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định về quản lý biên giới và hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 3, khẳng định: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận và cán bộ hoạt động không chuyên trách là lực lượng nòng cốt, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân. Phường kỳ vọng đội ngũ này không chỉ có phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân mà còn đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thành thạo chuyển đổi số, nắm vững chủ trương, chính sách để tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó, phát huy thế mạnh từng khu phố, xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, góp phần đưa Móng Cái 3 trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và xuất nhập khẩu của tỉnh.

Địa bàn rộng hơn, công việc nhiều hơn nhưng với tinh thần chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, các khu phố ở Móng Cái 3 đang từng bước vận hành ổn định, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân diễn ra liên tục. Đây cũng là nền tảng quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả ngay từ cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.