Quán triệt, triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Sáng 20/8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và biện pháp đảm bảo thi hành. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý được xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về trợ giúp pháp lý, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người dân, nhất là các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp quán triệt các nội dung trọng tâm, điểm mới của luật; những yêu cầu đặt ra trong tổ chức thi hành, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, qua đó tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai các quy định mới ngay khi luật có hiệu lực.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và biện pháp bảo đảm thi hành, các đại biểu tập trung trao đổi về những nội dung được luật giao quy định chi tiết; các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ chế, chính sách bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý.

Đại diện Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn triển khai công tác trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Các ý kiến tập trung vào việc xác định đối tượng được trợ giúp pháp lý; trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý; tổ chức bộ máy, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; chế độ, chính sách đối với trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và những người tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc các quy định mới; chủ động nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến có chất lượng đối với dự thảo Nghị định. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng đồng bộ, thống nhất, khả thi, tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý trong thực tiễn.