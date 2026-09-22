Phường Uông Bí đẩy mạnh số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử

Với số lượng đảng viên lớn, Đảng bộ phường Uông Bí đã sớm có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cấp ủy địa phương đã xây dựng lộ trình thực hiện theo từng bước ưu tiên và kiểm tra chặt chẽ sau mỗi bước, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ. Tới nay, Uông Bí đang là một trong các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên của thành phố Quảng Ninh.

Đảng bộ phường Uông Bí hiện có gần 4.000 đảng viên. Cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ tại Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 16/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên toàn Đảng bộ thành phố và Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã sớm ban hành kế hoạch, xác định rõ nội dung, lộ trình, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trong việc số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử phường Uông Bí tập trung cao độ cho công tác rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên.

Tổ công tác do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm tổ trưởng được thành lập cùng với 4 nhóm, gồm cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy và ban chi ủy các chi, đảng bộ trực thuộc. Từng nhóm được phân công cụ thể, bảo đảm "6 rõ - 1 xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và bảo đảm xuyên suốt từ giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu đến đánh giá kết quả) trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài 3 nhóm có vai trò triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, làm sạch, sắp xếp hồ sơ đảng viên theo danh mục tài liệu số hóa, thực hiện quét hồ sơ đảng viên… 1 nhóm sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu kết quả số hóa trước khi đăng tải hồ sơ lên hệ thống.

Đồng chí Đào Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Uông Bí, Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết: Chúng tôi xây dựng lộ trình cụ thể cho 3 giai đoạn được thực hiện từ 1/8-31/12/2026, theo thứ tự ưu tiên. Giai đoạn 1 hoàn thành 303 hồ sơ; giai đoạn 2 hoàn thành 927 hồ sơ; giai đoạn 3 hoàn thành 2.582 hồ sơ. Phường Uông Bí xác định số hóa phải gắn với rà soát, đối chiếu, xác thực và chuẩn hóa dữ liệu, theo phương châm "làm đến đâu chắc đến đó; hồ sơ đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”. Ngoài ra, phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Uông Bí, hướng dẫn các ban chi ủy khu dân cư thực hiện chỉnh lý hồ sơ đảng viên.

Từ tháng 8/2026 tới nay, các nhóm thực hiện số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử của phường Uông Bí luôn duy trì nền nếp hoạt động cả ngày nghỉ cũng như ngoài giờ. Toàn bộ trang thiết bị gồm 7 bộ máy tính, 7 máy scan chuyên dụng, 7 máy photocopy được bố trí đầy đủ, bảo đảm yêu cầu triển khai công việc. Riêng đối với 24 chi bộ khu dân cư - chiếm số lượng lớn đảng viên, việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ cũng được địa phương hết sức quan tâm do nhiều tài liệu lưu trữ lâu năm, bị xuống cấp, gây khó khăn trong quá trình scan. Để tháo gỡ, Đảng ủy phường Uông Bí đã chủ động hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ chi ủy viên. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện những hồ sơ đảng viên còn lại, bảo đảm tính thống nhất, chính xác ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Bí thư chi bộ khu phố Thanh Sơn 1, phường Uông Bí, cho biết: Chúng tôi được Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường, tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng. Quá trình chỉnh lý thực hiện thấy vướng ở đâu sẽ được tháo gỡ ngay ở đó, từng bước rút kinh nghiệm để thực hiện các hồ sơ sau tốt hơn. Riêng ở Chi bộ khu phố Thanh Sơn 1 có 173 đảng viên, chúng tôi huy động 5 đồng chí cấp ủy viên và các đồng chí đảng viên có kinh nghiệm, tiến hành rà soát khẩn trương trong 10 ngày và đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ của chi bộ.

Sau hơn 1 tháng triển khai, tới ngày 15/9, Đảng bộ phường Uông Bí đã chỉnh lý 1.600 hồ sơ (41,2%), số hóa 885 hồ sơ (22,8%). Riêng giai đoạn 1 liên quan tới số hóa hồ sơ đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý, đã hoàn thành trước thời hạn 2 tháng. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của địa phương trong thời gian qua.

Việc thực hiện hồ sơ điện tử là giải pháp quan trọng trong từng bước hiện đại hóa công tác quản lý hồ sơ đảng viên, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin đảng viên trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Khối lượng công việc hiện nay đặt ra với các địa phương là rất lớn. Bên cạnh một số địa phương đang có tiến độ thực hiện tốt như Uông Bí, Đông Triều, Quảng Đức, Ba Chẽ, Hồng Gai, Mạo Khê, Quảng Tân, Quảng Yên…, các địa phương trong thành phố cũng đang khẩn trương, tập trung bảo đảm việc số hóa hồ sơ đảng viên đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ và chất lượng đề ra.