Quảng Ninh được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 12% năm 2027

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó giao Quảng Ninh mục tiêu tăng trưởng GRDP 12%, thuộc nhóm địa phương có chỉ tiêu cao nhất cả nước. Mức tăng trưởng này thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương đối với vai trò, vị thế và năng lực phát triển của Quảng Ninh.

Sáng 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Nghị quyết xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đáng chú ý, Quốc hội cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP đối với từng địa phương, trong đó Quảng Ninh được giao mức tăng trưởng 12%, chỉ sau Hải Phòng với 13%.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: daibieunhandan.vn

Đối với Quảng Ninh, mức tăng trưởng 12% mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực phát triển của thành phố trong thời gian qua, đồng thời thể hiện kỳ vọng Trung ương đặt vào một địa phương có khả năng tạo động lực tăng trưởng, lan tỏa phát triển cho khu vực phía Bắc. Niềm tin ấy được xây dựng trên nền tảng những kết quả tăng trưởng nổi bật, năng lực tổ chức thực hiện và dư địa phát triển mà thành phố đã, đang tạo dựng.

Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 10.402 USD. Du lịch đón 21,28 triệu lượt khách, tổng doanh thu vượt 57.000 tỷ đồng. Những kết quả này phản ánh một nền kinh tế có quy mô ngày càng mở rộng, khả năng huy động nguồn lực lớn và cơ cấu tăng trưởng chuyển dịch theo hướng đa dạng hơn.

Đà tăng trưởng tiếp tục được thành phố duy trì trong năm 2026. Theo báo cáo của UBND thành phố, 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,29%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,19%. Cũng trong 10 tháng, Quảng Ninh đón hơn 20,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,23% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể tốc độ tăng lượng khách cho thấy khả năng gia tăng giá trị từ hoạt động du lịch, dịch vụ. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 122,7% cùng kỳ, vượt dự toán Trung ương giao. Đây là những con số phản ánh sức sản xuất, khả năng khai thác thị trường và năng lực tạo nguồn thu của nền kinh tế thành phố.

Cùng với kết quả sản xuất, kinh doanh, trong 10 tháng, tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước của thành phố đạt hơn 236.354 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 1,35 tỷ USD. Những dòng vốn này mở thêm năng lực sản xuất, tạo việc làm, mở rộng thị trường và bổ sung nguồn lực cho phát triển.

Thực tế cho thấy, những kết quả tăng trưởng Quảng Ninh đạt được thời gian qua gắn với sự quyết liệt, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Quảng Ninh luôn bám sát thực tiễn, kịp thời nhận diện khó khăn, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung tháo gỡ; chủ động cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sự đồng hành thực chất với doanh nghiệp cùng quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính năng lực tổ chức thực hiện và những kết quả được kiểm chứng qua thực tiễn là cơ sở quan trọng để Trung ương tin tưởng, giao Quảng Ninh mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2027.

Đặc biệt, việc thành lập thành phố Quảng Ninh từ ngày 1/9/2026 mở ra vị thế và cơ hội phát triển mới. Mô hình thành phố tạo điều kiện để Quảng Ninh đổi mới tư duy quản trị, tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về công nghiệp, đô thị, du lịch, kinh tế biển, thương mại và logistics. Các khu vực, ngành kinh tế có thêm điều kiện kết nối, bổ trợ và phát huy thế mạnh trong một chiến lược phát triển thống nhất. Cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã được đầu tư đồng bộ và khả năng liên kết ngày càng sâu rộng với các trung tâm kinh tế trong nước, quốc tế, Quảng Ninh có thêm điều kiện thu hút đầu tư, hình thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển. Đây là cơ hội quan trọng để thành phố phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 12% là áp lực nhưng cũng là động lực để Quảng Ninh phát huy tinh thần chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Với nền tảng đã tạo dựng, cùng quyết tâm khai thác hiệu quả các lợi thế và nguồn lực, thành phố cần bắt tay ngay vào xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể, tạo thế chủ động từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng được Quốc hội giao, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.