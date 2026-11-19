Xây dựng mục tiêu tăng trưởng cho năm mới

Mặc dù năm 2026 còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc, thế nhưng để chủ động cho mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm mới 2027, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Với Quảng Ninh, thành phố cũng đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch phát triển cho năm mới bảo đảm chi tiết, đồng bộ, có tính khả thi cao.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 đã chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Trong đó xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Đi kèm với mục tiêu chung của cả nước, Quốc hội cũng giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương, với 30 tỉnh, thành phố được giao tăng trưởng 2 con số. Trong đó, Hải Phòng được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất với mức 13%, tiếp đó là Quảng Ninh 12%, Hà Nội 11,1%, Đồng Nai, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa 11%, Cần Thơ 10,6%, Bắc Ninh 10,5%, TP Hồ Chí Minh 10,4%...

Thành phố Quảng Ninh được Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 12% trong năm 2027.

Năm 2027, Quốc hội xác định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế. Quốc hội lưu ý tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước và tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cần tập trung cho đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Chủ động chuẩn bị từ xa, từ sớm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, thành phố Quảng Ninh xác định mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, logistics và thương mại biên giới.

Trong dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Quảng Ninh dự kiến đặt ra 40 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân sách nhà nước, GRDP bình quân đầu người phấn đấu cao hơn năm 2026. Cùng với đó, thành phố xây dựng mục tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 15,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10-11%, nhập khẩu tăng 11-12%; phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.000; tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP đạt từ 40% trở lên...

Để sớm chuẩn bị kế hoạch cho năm 2027, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu việc xây dựng và giao chỉ tiêu phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có cơ sở thực tiễn và tính khả thi; đồng thời thể hiện quyết tâm cao, khai thác hiệu quả các dư địa, động lực tăng trưởng mới. Các chỉ tiêu phải được rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; những chỉ tiêu đề xuất thấp hơn hoặc chưa tương xứng với kết quả thực hiện năm 2026 phải được nghiên cứu, điều chỉnh hoặc giải trình cụ thể.

Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng phải được lượng hóa theo từng ngành, lĩnh vực, từng quý, gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động xác định nguồn lực, phương án bù đắp khi có biến động, không để bị động trong điều hành.

Quảng Ninh đang quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt cho mục tiêu tăng trưởng trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây chắc chắn là nền tảng, động lực vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục xây dựng kế hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn cho năm mới 2027 và phấn đấu hoàn thành thật tốt, qua đó khẳng định sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của thành phố trẻ trong giai đoạn mới.