Siêu tàu Adora Magic City từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đưa gần 4.500 du khách đến Quảng Ninh

Ngày 19/8, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón tàu du lịch cỡ lớn Adora Magic City đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn đến Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên cảng đón tàu Adora Magic City, đồng thời đánh dấu sự trở lại của dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long sau nhiều năm.

Tàu Adora Magic City đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn đến Quảng Ninh. Ảnh: Vũ Bằng

Sau khi cập cảng, hành khách trên tàu Adora Magic City khám phá nhiều danh thắng, điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và mua sắm các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Tàu Adora Magic City cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Việc kết nối cảng, điểm đến, dịch vụ trong cùng một hành trình giúp khách tàu biển có thêm thời gian trải nghiệm và chi tiêu tại địa phương; đồng thời tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chào mừng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn.

Adora Magic City có sức chứa tối đa 5.246 hành khách với 2.125 phòng nghỉ. Tàu gồm 16 tầng, khoảng 40.000m² không gian công cộng, tích hợp nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu biểu diễn, công viên nước và nhiều tiện ích giải trí.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa cho du khách.

Du khách tàu biển hân hoan khi được chào đón nồng nhiệt.

Trước Adora Magic City, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón những tàu du lịch có sức chứa lớn như: World Dream với 4.204 hành khách (năm 2018) và Costa Venezia với 4.982 hành khách (năm 2019). Sau nhiều năm gián đoạn, sự xuất hiện của Adora Magic City tiếp tục mở ra kỳ vọng về sự trở lại của những dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long; góp phần mở rộng kết nối của Quảng Ninh với các hải trình du lịch quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để các hãng tàu đưa điểm đến di sản vào hành trình của những dòng tàu có quy mô lớn.

Hàng nghìn du khách tàu biển lựa chọn tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Trong 7 tháng năm 2026, cảng đã đón 45 chuyến tàu, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Từ nay đến cuối năm 2026, cảng dự kiến đón thêm khoảng 30 chuyến, nâng tổng số chuyến trong năm lên khoảng 75.