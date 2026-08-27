Mở rộng "cửa" đón khách quốc tế

Trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thị trường khách quốc tế giữ vai trò quan trọng trong mở rộng không gian tăng trưởng, nâng giá trị dịch vụ và vị thế điểm đến Quảng Ninh. Khi hội nhập ngày càng sâu rộng, việc chủ động mở thêm các kênh kết nối, tiếp cận những thị trường mới và nâng sức hấp dẫn của sản phẩm đang trở thành yêu cầu quan trọng để Quảng Ninh đón những dòng khách quốc tế ngày càng đa dạng và bền vững hơn.

Từ quảng bá đến kết nối thị trường

Thời gian qua, ngành công nghiệp “không khói” Quảng Ninh ghi nhận sự tăng trưởng khá rõ nét của dòng khách quốc tế. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đón khoảng 3,11 triệu lượt khách quốc tế, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 7, lượng khách quốc tế tăng 37%. Kết quả này không chỉ cho thấy sức hút của một điểm đến vốn đã quen thuộc trên bản đồ du lịch thế giới, mà còn phản ánh những nỗ lực của Quảng Ninh trong chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng hợp tác và tạo thêm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Khách du lịch thưởng thức ẩm thực tại khu du lịch Am Váp Farm Kỳ Thượng.

Thị trường vì thế không còn bó hẹp trong những nguồn khách truyền thống. Bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, hoạt động xúc tiến đã hướng nhiều hơn tới Đông Nam Á, Nga, Úc và một số thị trường tiềm năng khác. Thay vì chỉ đưa hình ảnh Quảng Ninh ra bên ngoài, nhiều đoàn famtrip và doanh nghiệp lữ hành quốc tế được mời trực tiếp đến khảo sát Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long; trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và làm việc với doanh nghiệp trong tỉnh.

Từ những cuộc khảo sát, sự kết nối giữa các bên tiếp tục được nối dài bằng những chương trình hợp tác cụ thể. Trong tháng 7 vừa qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã ký các bản ghi nhớ hợp tác văn hóa, du lịch với Quảng Tây và Phúc Kiến (Trung Quốc); tiếp tục trao đổi với một số đối tác quốc tế và chuẩn bị tham dự Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Đông Á tại Cebu, Philippines. Trước đó, tại Cebu, doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh và Philippines đã trực tiếp trao đổi về khả năng xây dựng các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, MICE, thể thao và trao đổi khách.

Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Với lợi thế hội tụ các giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ, Quảng Ninh đang định vị điểm đến theo hướng “một hành trình - đa trải nghiệm”, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh kết nối, xúc tiến quảng bá, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đồng thời tập trung khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm nhằm gia tăng dòng khách và nâng cao chất lượng tăng trưởng du lịch trong bối cảnh hiện nay. Các thị trường quốc tế tiềm năng như: Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và dòng khách tàu biển đang được ưu tiên mở rộng”.

Cùng với tăng cường kết nối thị trường, Quảng Ninh cũng làm mới cách quảng bá điểm đến qua nền tảng số, truyền thông quốc tế, điện ảnh, các hoạt động văn hóa ở nước ngoài và hệ thống truyền thông của Vietnam Airlines. Việc đoàn làm phim Ấn Độ lựa chọn Vịnh Hạ Long, Tuần Châu làm bối cảnh là một ví dụ cho cách tiếp cận mới, giúp hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng tại từng thị trường.

Đoàn làm phim Bollywood ghi hình trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Hải.

Song hành với quảng bá là quá trình đa dạng hóa sản phẩm tại điểm đến. Trên Vịnh Hạ Long, các trải nghiệm văn hóa, thể thao biển, du thuyền nghỉ đêm chất lượng cao tiếp tục được phát triển; Yên Tử tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa, tâm linh; MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm mở thêm lựa chọn cho nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao.

Hướng tới trung tâm du lịch quốc tế

Hiện nay tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng quy mô thị trường, nâng chất lượng dòng khách và tăng mức độ kết nối với khu vực, thế giới. Đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đón trên 26 triệu lượt khách, trong đó có 9 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 13 triệu lượt khách lưu trú; du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 12% GRDP của tỉnh.

Định hướng này được cụ thể hóa bằng việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cả trong và ngoài nước, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho phát triển du lịch và hình thành các khu du lịch cấp quốc gia theo quy hoạch. Qua đó, khả năng kết nối của Quảng Ninh với các thị trường và đối tác quốc tế sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo thêm dư địa cho những dòng khách mới trong thời gian tới.

Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục làm phong phú hệ thống sản phẩm để tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Các định hướng về phát triển kinh tế ban đêm tại những địa bàn du lịch trọng điểm, du lịch cộng đồng bền vững, cũng như quản lý và phát triển sản phẩm biển đảo trên không gian Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô tiếp tục được triển khai. Việc mở rộng sản phẩm trên nhiều không gian khác nhau sẽ giúp hành trình khám phá Quảng Ninh có thêm nhiều lựa chọn về nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm và giải trí.

Một hướng mở khác là tăng sức hút của điểm đến thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn. Theo đó, Quảng Ninh định hướng tăng cường tổ chức, đăng cai các sự kiện cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế; đồng thời phát triển các chương trình biểu diễn, liên hoan, điện ảnh, thời trang và những sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với phục vụ du khách. Đây cũng là cách để điểm đến có thêm những sản phẩm mới, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh ra bên ngoài.

Các sự kiện âm nhạc quy mô lớn được tổ chức, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh cũng định hướng thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái, Tiên Yên, Cô Tô; qua đó từng bước hoàn thiện thêm không gian và năng lực phục vụ du lịch.

Những định hướng này đang từng bước tạo nền tảng để Quảng Ninh mở rộng thị trường khách quốc tế theo hướng ổn định và chất lượng hơn. Mục tiêu 9 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 vì thế không chỉ gắn với quy mô tăng trưởng, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng sức hấp dẫn, chất lượng trải nghiệm và năng lực cạnh tranh của điểm đến Quảng Ninh.