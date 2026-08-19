Quảng Ninh khởi động Tuần lễ kích cầu du lịch "Chào thành phố mới"

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu Đông năm 2026.

Với chủ đề truyền thông “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”, chương trình kéo dài từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, chia làm 2 giai đoạn gắn với các mốc thời gian trọng tâm.

Giai đoạn 1, từ tháng 8 đến tháng 9/2026. Cao điểm gắn với sự kiện công bố Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9, với chuỗi hoạt động đặc sắc. Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” với quy mô 100.000 khán giả và trình diễn ánh sáng drone light vào tối 28/8 tại Quảng trường 30/10; trình diễn ánh sáng tàu du lịch nghệ thuật trên vịnh Hạ Long với quy mô từ 50-100 tàu, diễu hành trên tuyến ven bờ, từ ngày 26 đến 28/8.

﻿ Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” dự kiến thu hút

﻿100.000 đại biểu, nhân dân, du khách. Ảnh: Carnaval Hạ Long 2026 với quy mô 80.000 người.

Từ ngày 28/8 đến 2/9, du khách sẽ được trải nghiệm trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, trải nghiệm không gian ẩm thực tại đường Trần Quốc Nghiễn và mua sắm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông.

Trong khuôn khổ Tuần lễ kích cầu du lịch còn có các hoạt động nghệ thuật đường phố, thể thao bãi biển tại Bãi Cháy, Tuần Châu cùng chương trình Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest và bắn pháo hoa nghệ thuật cũng được tổ chức hàng đêm; Giải vô địch Vovinam miền Bắc (27-30/8), Giải Dân vũ thể thao - Zumba mở rộng (25-29/8), Giải chạy Ultra Trail Yên Tử (21-23/8) và Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” ngày 30/8.

Giai đoạn 2 của Chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh diễn ra suốt quý IV (từ tháng 10 - 12/2026), tập trung vào đợt cao điểm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh (30/10) và lễ hội cuối năm. Giai đoạn này sẽ có các sự kiện đặc sắc như Lễ hội mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh và giao lưu văn hóa ẩm thực Quảng Ninh - Quảng Tây. Khách du lịch có thể tham gia Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long cùng giải chạy Global Gate Halong ESG++.

Tỉnh sẽ tổ chức Diễn đàn du lịch xanh quốc gia và triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc Thu. Xuyên suốt giai đoạn, các hoạt động định kỳ hàng tuần hấp dẫn tại Bãi Cháy tiếp tục được duy trì gồm nhạc nước Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, bắn pháo hoa nghệ thuật và khép lại bằng chương trình Countdown chào năm mới 2027 vào tối 30/12.

Chi tiết chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh mùa Thu Đông 2026.

Chi tiết chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh mùa Thu Đông 2026.

Chi tiết chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh mùa Thu Đông 2026.

﻿ Chi tiết chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh mùa Thu Đông 2026.

Điểm mới nổi bật của kế hoạch kích cầu lần này là sự đổi mới sáng tạo trong sản phẩm và phương thức tiếp cận du khách. Tỉnh ưu tiên phát triển mô hình liên kết đặc trưng "Một hành trình, hai di sản" nhằm kết nối các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và Bảo tàng tỉnh. Nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số với các giải pháp thanh toán số và gói du lịch thông minh. Tỉnh huy động cộng đồng doanh nghiệp đồng hành trao tặng nhiều voucher ưu đãi cho du khách.

Kế hoạch kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2026 đặt mục tiêu quảng bá thương hiệu gắn với thông điệp: “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp”, qua đó khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu cả nước; duy trì đà tăng trưởng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đón 23 triệu lượt khách và đạt doanh thu vượt trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Hoàng Lâm