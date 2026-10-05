Sản xuất nông sản sạch, an toàn

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân Quảng Ninh đang thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển sang hướng an toàn, chất lượng. Đây là nền tảng để hình thành những vùng sản xuất sạch, góp phần nâng cao giá trị nông sản và đời sống nông dân.

Ông Nguyễn Văn Bích, khu phố Yên Lãng (phường Mạo Khê), kiểm tra giống cá chạch lấu của gia đình.

Từ những ao nuôi cá trắm, rô phi trước đây cho hiệu quả chưa cao, đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn Bích, khu phố Yên Lãng (phường Mạo Khê), mạnh dạn chuyển sang nuôi cá chạch lấu theo tiêu chuẩn VietGAP. Với diện tích gần 1ha, mô hình đang mang lại kết quả khả quan khi cá sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện địa phương. “Điều tôi thích nhất ở mô hình nuôi cá chạch là không chỉ năng suất mà còn là chất lượng sản phẩm. Thực hiện quy trình VietGAP, gia đình tôi kiểm soát được môi trường nước, thức ăn, dịch bệnh và sử dụng vật tư đúng quy định; qua đó hạn chế tác động đến môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Mỗi năm gia đình tôi thu nhập 1,3 tỷ đồng từ mô hình cá chạch”, ông Bích chia sẻ.

Hiện nay, nông dân đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, theo kinh nghiệm sang sản xuất có quy trình, tiêu chuẩn và gắn với thị trường. Địa phương hiện có các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP như: Vùng trồng ớt A6 Tứ Xuyên quy mô 6,5ha, Tổ hợp tác nuôi rươi - lúa diện tích 11,9ha với 19 thành viên…

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mạo Khê, cho biết: Hội Nông dân phường tiếp tục tuyên truyền để bà con tiếp cận những cách làm mới, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và chú trọng hơn đến chất lượng nông sản. Qua đó, mỗi hội viên có thêm kiến thức, thêm tự tin để phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Họa, khu Bình Lục Hạ (phường Đông Triều), chuyển đổi cây lúa kém hiệu quả sang trồng hoa sen cho kinh tế cao.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất nông sản sạch, an toàn, những năm qua, các cấp, ngành và Hội nông dân các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn an toàn và gắn với nhu cầu thị trường.

Giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội nông dân thành phố đã tuyên truyền cho trên 250.000 lượt hội viên, nông dân về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên. Đến nay, toàn thành phố có trên 1.070ha cây trồng được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; trên 10.600ha cây trồng áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp; diện tích nhà lưới, nhà kính, nhà màng đạt trên 19ha. Cùng với đó, gần 500 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên với 186 chủ thể tham gia chương trình; 100% sản phẩm OCOP đạt chuẩn được đưa lên sàn thương mại điện tử, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Giai đoạn 2026-2030, các cấp Hội tiếp tục hướng tới nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành an toàn thực phẩm cho hội viên. Phấn đấu trên 95% hộ hội viên nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; tư vấn, hỗ trợ ít nhất 50 chi hội nông dân nghề nghiệp và 100 tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Các sản phẩm OCOP nông sản, thực phẩm do Hội vận động, tư vấn, hỗ trợ sẽ được chú trọng truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Làm ra nông sản không chỉ để có năng suất, mà còn phải bảo đảm an toàn, chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đó là bước chuyển cần thiết để nông nghiệp Quảng Ninh phát triển theo hướng xanh, bền vững; nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người nông dân.