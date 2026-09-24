Nông nghiệp Quảng Ninh: Phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tuần hoàn

Diện tích canh tác không lớn và cũng không tập trung là khó khăn của nông nghiệp Quảng Ninh. Xác định rõ đặc thù thuận lợi và khó khăn, trong lộ trình phát triển của mình, nông nghiệp Quảng Ninh đã không ngừng lấy kỹ năng canh tác, máy móc nông cụ, khoa học công nghệ và trình độ quản lý để bù đắp. Nhờ đó, nông nghiệp Quảng Ninh chuyển nhanh tính tự cung tự cấp, nuôi trồng những thứ mình có sang sản xuất hàng hoá, cung ứng những thứ người tiêu dùng và thị trường cần.

Đến nay, bức tranh nông nghiệp Quảng Ninh ghi dấu ấn với điểm nhấn là những doanh nghiệp nông nghiệp vững mạnh mang tầm quốc gia, những vùng sản xuất tập trung, những sản phẩm chủ lực…, thu nhập và đời sống người nông dân ổn định và ngày càng tăng cao.

Ngư dân Cô Tô phơi sấy tôm biển.

Những năm 2000 có thể coi là thời điểm khởi động của sự đổi mới mạnh mẽ, nông nghiệp Quảng Ninh đã hướng đến sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa đồng ruộng. 10 năm sau đó, những chương trình, đề án quan trọng mà Quảng Ninh triển khai, như đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình Xây dựng nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… đã tạo đột phá về năng suất, chất lượng và thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định: Kể từ năm 2020 đến nay, những thông số phát triển của nông nghiệp Quảng Ninh đã phần nào chứng minh sự nhảy vọt cả về chất và lượng của ngành. Phân tích của ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 cho thấy, trong lĩnh vực trồng trọt, Quảng Ninh giữ vững diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực, đồng thời nâng cao năng suất nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, trong đó, năng suất lúa năm 2025 tăng trung bình 0,6 tạ/ha so với năm 2020; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt tăng từ 81,4 triệu đồng/ha năm 2020 lên khoảng 118 triệu đồng/ha năm 2025.

Lĩnh vực chăn nuôi, năm 2025, đàn lợn tăng lên gần 350.000 con, gia cầm đạt 5,5 triệu con, sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 105.000 tấn. Lĩnh vực lâm nghiệp, với hơn 98.000ha rừng được trồng mới và hơn 4,4 triệu cây phân tán được trồng bổ sung giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh không chỉ khắc phục nhanh những đợt thiên tai nặng nề về rừng, mà còn gia tăng diện tích rừng và nâng cao chất lượng rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định quanh mức 45%.

Riêng năm 2025, toàn thành phố hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung lớn nhất trong nhiều năm qua với 35.794,1ha; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 1.065.700ha. Cũng trong 5 năm, gỗ rừng trồng được khai thác của Quảng Ninh là hơn 5,2 triệu m³, góp phần đáng kể vào giá trị kinh tế. Đặc biệt, diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC-FM đạt trên 30.000ha, làm giàu thêm dư địa về giá trị rừng Quảng Ninh.

Để gia tăng giá trị sản phẩm thuỷ sản, người nông dân Quảng Ninh tăng cường sử dụng kho lạnh để cấp đông, đồng thời livestream bán hàng trực tuyến.

Thủy sản Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 tiếp tục khẳng định vai trò ngành mũi nhọn khi chiếm 45-50% giá trị toàn ngành nông nghiệp và đóng góp hơn 2% GRDP toàn tỉnh. Riêng năm 2025 đạt trên 181.000 nghìn tấn, chiếm gần 57% giá trị toàn ngành, trong đó gần 103.000 nghìn tấn sản lượng nuôi trồng, còn lại là sản lượng khai thác. Đặc biệt, phát triển nuôi biển trở thành chiến lược trọng tâm của Quảng Ninh với hơn 135.000ha đưa vào quy hoạch và hơn 10.000 ha đã được giao cho doanh nghiệp, HTX, tạo tiền đề cho Quảng Ninh trở thành trung tâm thủy sản lớn nhất miền Bắc.

Những kết quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nói trên đã giúp nông nghiệp Quảng Ninh năm 2025 tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt 3,85%, cao hơn 0,01 điểm % so với mục tiêu kịch bản tăng trưởng. Toàn thành phố có trên 430 sản phẩm OCOP, gần 200 tổ chức kinh tế tham gia sản xuất, chế biến và phấn phối, trong đó quá nửa đạt sản phẩm OCOP 3 - 5 sao; hơn 90% sản phẩm OCOP được dán tem điện tử để quản lý nguồn gốc. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn toàn thành phố năm 2025 đạt 84,14 triệu đồng/năm, trên địa bàn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nụ cười được mùa của nông dân làng rau Hải Tiến, đặc khu Cô Tô.

Từ những bước chuyển của giai đoạn 2020-2025 đã là cơ sở để nông nghiệp Quảng Ninh đặt mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030, là tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tuần hoàn; phát triển nông nghiệp sinh thái, sử dụng tiết kiệm hiệu quả, tài nguyên và tăng cường bảo vệ môi trường. Cơ cấu nông nghiệp cũng được chuyển dịch rõ nét theo hướng ưu tiên phát triển các khu nông lâm nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có liên kết chuỗi giá trị và có nông sản nằm trong nhóm sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, khẳng định: Trong tiến trình phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay, thuỷ sản chính là ngành kinh tế mũi nhọn, mục tiêu là đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm thủy sản khu vực miền Bắc. Lâm nghiệp cũng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp Quảng Ninh với việc phát triển rừng gỗ lớn và thúc đẩy kinh tế dưới tán rừng, gắn kết với du lịch sinh thái đồng thời tham gia thị trường tín chỉ carbon và phát triển dịch vụ môi trường rừng. Quảng Ninh còn phát triển vùng lúa chất lượng cao gắn với giảm phát thải, nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao thu nhập sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực tế trong gần 9 tháng của năm 2026, nông nghiệp Quảng Ninh đã tiếp tục đạt kết quả ấn tượng khi giá trị gia tăng của ngành vượt qua con số 4%. Riêng trong quý III này, nông nghiệp Quảng Ninh đang tiến tới đạt mục tiêu tăng trưởng trên 6%, mức rất cao trong nhiều năm qua.