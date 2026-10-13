Sáng 16/10 cấm đường bao biển hướng Hạ Long - Cẩm Phả phục vụ diễn tập PCCC

Từ 7h30 đến 11h30 ngày 16/10/2026, trên đường bao biển hướng từ Hạ Long đi Cẩm Phả (phải tuyến), đoạn từ Km9+800 đến Km13+000 (vị trí quay đầu xe đầu hầm đường bộ phía Cẩm Phả) sẽ tạm thời cấm phương tiện lưu thông để phục vụ thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng 16/10, tạm thời dừng lưu thông phương tiện qua ống hầm hướng Cẩm Phả - Hạ Long (đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) phục vụ diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, các phương tiện di chuyển theo hướng Hạ Long đi Cẩm Phả khi đến vị trí quay đầu xe tại Km3+00 (ngã ba Lữ đoàn Hải quân 170) sẽ thực hiện quay đầu, đi theo đường bao biển trái tuyến đến nút giao Hoàng Yến, sau đó di chuyển vào Quốc lộ 18 để tiếp tục hành trình về hướng Cẩm Phả. Các đoạn tuyến khác và hướng ngược lại từ Cẩm Phả đi Hạ Long vẫn di chuyển bình thường.

Người tham gia giao thông cần chú ý lộ trình phân luồng, chủ động chọn hướng đi thích hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết trong thời gian diễn tập.