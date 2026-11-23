Vân Đồn tổ chức Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc

Tối 22/11, đặc khu Vân Đồn tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quảng Ninh cất cánh - Vân Đồn vươn xa”, hưởng ứng Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, chào mừng thành phố Quảng Ninh và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 (1946-2026).

Các đại biểu và nhân dân tham dự chương trình.

Với chủ đề xuyên suốt ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chương trình được dàn dựng công phu thành 3 chương, gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc. Các tiết mục do nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật đặc khu cùng các đội văn nghệ đến từ các thôn, khu phố biểu diễn, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật đặc khu và các đội văn nghệ thôn, khu phố biểu diễn.

Mở đầu chương trình là Chương I với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”. Qua những lời ca tha thiết, hào hùng trong các tiết mục như: “Bác về thăm đảo”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Giữ trọn lời thề”… thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chương II mang tên “Vân Đồn - Bản tình ca biển đảo”, đưa khán giả đến với vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đậm tình người nơi biển đảo. Qua các tiết mục “Ký ức Vân Đồn”, “Bình minh của biển”, “Vân Đồn mảnh đất yêu thương”, “Vân Đồn tụ nghĩa”, hình ảnh quê hương Vân Đồn hiện lên tươi đẹp, giàu bản sắc, cùng những con người chân chất, nghĩa tình, cần cù trong lao động, kiên cường trước sóng gió và luôn gắn bó với biển đảo quê hương.

Khép lại chương trình là Chương III - “Quảng Ninh cất cánh - Khát vọng vươn xa” với những giai điệu tươi vui, rộn ràng, qua các tiết mục “Quảng Ninh khát vọng vươn cao”, “Quảng Ninh tình yêu tôi”, “Chào thành phố Quảng Ninh”, “Quảng Ninh cất cánh chào kỷ nguyên mới”… thể hiện niềm tự hào về quê hương Quảng Ninh, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, biểu diễn tại chương trình, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua, chung sức xây dựng Vân Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng thành phố Quảng Ninh hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.