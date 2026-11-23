Phường Móng Cái 2: Ra mắt các CLB thực hành di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 23/11, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, phường Móng Cái 2 tổ chức ra mắt các Câu lạc bộ (CLB) thực hành di sản văn hóa phi vật thể và tổng kết, trao giải Cuộc thi thiết kế video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch phường Móng Cái 2, năm 2026.

Công bố quyết định thành lập và ra mắt các CLB thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại phường Móng Cái 2.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập và ra mắt các CLB thực hành di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn gồm: Hát nhà tơ - Hát múa cửa đình khu phố Bình Minh; Hát đối giao duyên vùng biển Quảng Ninh khu phố Vạn Ninh; Hát đối giao duyên vùng biển Quảng Ninh khu phố Bình Minh; Hát đối giao duyên vùng biển Quảng Ninh khu Bắc; Hát đối giao duyên vùng biển Quảng Ninh khu phố Ninh Dương.

Đại diện các CLB được thành lập, Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Lộc, Chủ nhiệm CLB Hát nhà tơ - hát múa cửa đình khu Bình Minh, đã bày tỏ quyết tâm sẽ duy trì sinh hoạt nền nếp, tích cực truyền dạy, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư.

Cuộc thi thiết kế video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch phường Móng Cái 2 năm 2026 được tổ chức nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản và tiềm năng du lịch của địa phương.

Qua thời gian triển khai, Cuộc thi đã nhận được 37 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm có nội dung phong phú, tập trung giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, di tích, di sản và cảnh quan của phường Móng Cái 2. Nhiều tác phẩm đã bước đầu khai thác hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hình ảnh, thuyết minh, phụ đề và truyền tải thông điệp quảng bá, thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết và tình yêu đối với quê hương.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất tại Cuộc thi thiết kế video ứng dụng AI tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch phường Móng Cái 2 năm 2026.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất tại Cuộc thi thiết kế video ứng dụng AI tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch phường Móng Cái 2 năm 2026 gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trước đó, các đại biểu đã thưởng thức chương trình trình diễn nghệ thuật đặc sắc, tái hiện sinh động những nét đẹp di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của địa phương, tạo không khí phấn khởi hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.