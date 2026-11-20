Phường Hà An sơ kết 1 năm thực hiện Mô hình “Khu dân cư số - cơ sở an toàn PCCC kết nối 24/7”

Ngày 20/11, UBND phường Hà An tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Mô hình “Khu dân cư số - cơ sở an toàn PCCC kết nối 24/7”; tuyên truyền pháp luật và tập huấn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Trước yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phường Hà An đã triển khai mô hình “Khu dân cư số - cơ sở an toàn PCCC kết nối 24/7”. Sau 1 năm triển khai, mô hình đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được chú trọng. Đáng chú ý, công tác quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ số đạt kết quả nổi bật: 58/58 cơ sở thuộc diện quản lý đã được nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH, đạt tỷ lệ 100%; 58/58 cơ sở hoàn thành khai báo dữ liệu. Đặc biệt, 5.384/5.384 hộ gia đình trên địa bàn đã có ít nhất 1 người cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, đạt tỷ lệ 100%. Đối với việc trang bị, lắp đặt và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, đến nay, đã có 14/58 cơ sở hoàn thành, đạt tỷ lệ 24,13%. Đây là kết quả bước đầu tạo nền tảng cho việc hình thành mạng lưới truyền tin báo cháy liên tục 24/7; góp phần nâng cao khả năng phát hiện, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ chuyên môn giới thiệu cấu tạo, tính năng và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, các đại biểu được giới thiệu cấu tạo, tính năng, công dụng và hướng dẫn sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay, gồm bình chữa cháy dạng bột, bình khí CO và trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xử lý tình huống cháy giả định. Qua đó, giúp học viên nắm vững hơn các thao tác cơ bản, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp và chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra tại khu dân cư.

Các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và người dân trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy dưới sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và thông báo kịp thời các nguy cơ cháy, nổ ngay từ địa bàn khu dân cư.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần triển khai hiệu quả mô hình “Khu dân cư số - cơ sở an toàn PCCC kết nối 24/7”, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận an toàn PCCC ngay từ cơ sở; góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn phường Hà An.