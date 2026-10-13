Diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Nằm trong chương trình Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, chiều 13/10, tại Hải đội Dân quân thường trực, UBND thành phố tổ chức thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự, theo dõi thực binh có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập Quân khu 3; Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố Quảng Ninh; cùng các đồng chí trong thành phần diễn tập.

Các đại biểu tham dự diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo tình huống giả định của diễn tập đặt ra, ngay sau khi nhận được Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,Thường trực Thành ủy đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết, UBND thành phố ra quyết định phê duyệt kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở phương án diễn tập đã được phê duyệt, các ngành, địa phương liên quan báo cáo về số lượng phương tiện, con người đã được huy động và hoàn thành công tác tiếp nhận, đưa phương tiện cùng thuyền viên đến vị trí bàn giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức ký kết, bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện theo quy định. Kết thúc thực binh, toàn bộ nhân lực, tàu thuyền và phương tiện được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam.

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia.

UBND thành phố Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 ký biên bản bàn giao lực lượng, tàu thuyền dân sự tại buổi diễn tập.

Các nhân lực, thuyền viên được huy động sẵn sàng vào vị trí.

Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh tặng quà cho các thuyền dân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Các phương tiện dân sự xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dân, học sinh tiễn các đoàn tàu lên đường thực hiện nhiệm vụ trong Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Nội dung thực binh đã hoàn thành theo đúng kịch bản, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua diễn tập, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị được đánh giá cụ thể; góp phần kiểm tra khả năng sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của thành phố. Đây là cơ sở để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, sẵn sàng huy động trong thời gian tới.