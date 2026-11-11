Trung tâm kiểm soát bệnh tật số

Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực, CDC Quảng Ninh đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động y tế dự phòng, góp phần quản lý sức khỏe cộng đồng, chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, thông tin về tình hình dịch bệnh, sức khỏe người dân và các yếu tố nguy cơ luôn biến động, đòi hỏi quá trình thu thập, cập nhật và phân tích phải được thực hiện thường xuyên, chính xác. Nếu dữ liệu còn phân tán, việc tổng hợp chủ yếu dựa vào phương thức thủ công sẽ khó đáp ứng yêu cầu quản lý và đưa ra quyết định kịp thời. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra đối với CDC Quảng Ninh trong quá trình đổi mới hoạt động.

Cán bộ CDC Quảng Ninh hướng dẫn người dân quét mã để đăng ký khám bệnh.

CDC Quảng Ninh xác định chuyển đổi số là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng. Trọng tâm không đơn thuần là đưa các quy trình lên môi trường điện tử, mà còn hình thành hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối, phân tích và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.

Mô hình “CDC số - Điều hành thông minh - Phục vụ người dân” đang từng bước được hiện thực hóa bằng những thay đổi cụ thể. Theo báo cáo của đơn vị, khoảng 95% quy trình quản lý, hành chính đã được số hóa; 100% văn bản được xử lý điện tử; 97% dữ liệu chuyên môn được chuẩn hóa và quản lý tập trung. Nhờ đó, thời gian tổng hợp báo cáo được rút ngắn từ 2-3 ngày xuống dưới 2 giờ, thời gian xử lý công việc giảm trên 50%.

Một dấu ấn nổi bật là giải pháp “Xây dựng nền tảng dữ liệu số toàn dân gắn với phân tích mô hình bệnh tật phục vụ quản trị y tế thông minh”. Thông qua hệ thống, dữ liệu sức khỏe của trên 1,37 triệu người dân, tương đương 97% dân số toàn thành phố, đã được đồng bộ từ 312 cơ sở y tế. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành bản đồ sức khỏe toàn dân, giúp ngành Y tế có cái nhìn tổng thể hơn về tình trạng sức khỏe cộng đồng.

Kỹ thuật viên CDC Quảng Ninh kiểm tra mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Đáng chú ý, dữ liệu không chỉ phục vụ lưu trữ mà từng bước được khai thác để nhận diện và quản lý các nhóm nguy cơ. Qua phân tích tập trung, hệ thống đã chủ động nhận diện, đưa vào quản lý 60.181 người mắc tăng huyết áp và 23.762 người mắc đái tháo đường. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin khi người bệnh đến khám, ngành Y tế có thêm công cụ để theo dõi, quản lý sức khỏe và chủ động triển khai các hoạt động can thiệp phù hợp.

Cùng với đó, ứng dụng CDC Quảng Ninh tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận thông tin sức khỏe. Kết quả và lịch sử khám bệnh được cập nhật trên ứng dụng, giúp người dân thuận tiện tra cứu, giảm bớt việc phải lưu giữ nhiều loại sổ sách, giấy tờ khi đi khám.

Để có được hệ thống dữ liệu đồng bộ, việc chuẩn hóa thông tin chuyên ngành được CDC Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị, bởi dữ liệu y tế liên quan trực tiếp đến từng cá nhân và thường xuyên phát sinh, thay đổi.

CDC Quảng Ninh đoạt giải “Doanh nghiệp, đơn vị chuyển đổi số xuất sắc”, tháng 10/2026. (Ảnh: Công Sơn)

Trong lĩnh vực sức khỏe môi trường y tế, đơn vị cũng phối hợp hỗ trợ 81/81 cơ sở y tế hoàn thành chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu về quản lý chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Việc số hóa các thông tin này góp phần tăng cường giám sát nguy cơ ô nhiễm, hướng tới môi trường khám, chữa bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Ông Vũ Quyết Thắng, Giám đốc CDC Quảng Ninh, cho biết: Chúng tôi xác định chuyển đổi số không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống y tế công cộng hiện đại, trong đó dữ liệu được thu thập đầy đủ, kết nối liên thông, phân tích theo thời gian thực và trở thành nền tảng hỗ trợ phát hiện sớm, ra quyết định nhanh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần của năng lực. Điều quyết định là sự phối hợp giữa các tuyến, giữa các ngành và sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế để cùng xây dựng một hệ thống y tế công cộng có khả năng thích ứng và phát triển bền vững.