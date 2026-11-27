Nâng cấp các công trình hồ đập

Bám sát mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về bảo đảm an ninh nguồn nước, những năm qua công tác quản lý, vận hành, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và kiên cố hóa hệ thống công trình thủy lợi luôn được quan tâm, đảm bảo, phục vụ tốt nhất đời sống cũng như hoạt động sản xuất.

Trạm bơm Đạm Thủy 1, Xí nghiệp Thủy lợi Đông Triều (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh) được nâng cấp đảm bảo việc vận hành điều tiết nước.

Xí nghiệp Thủy lợi Đông Triều, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh, hiện quản lý, phụ trách 20 hồ đập đạt tổng dung tích 35,5 triệu m3, 11 trạm bơm, 1 cống dưới đê cùng 138km kênh tưới tiêu. Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và nhu cầu nước phục vụ sản xuất, dân sinh ngày càng tăng cao, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước là ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, công tác kiểm tra an toàn đập, nạo vét kênh mương và duy tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc được cán bộ, công nhân duy trì nghiêm túc, định kỳ quanh năm. Bên cạnh đó, hạ tầng thủy lợi tại khu vực cũng nhận được sự quan tâm đầu tư đồng bộ nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác.

Công nhân tiến hành duy tu, phát quang thực bì mái hạ lưu đập hồ Khe Chè.

Ông Vũ Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Đông Triều, cho biết: Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mạng lưới công trình thủy lợi, khâu quản lý và khai thác luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Riêng với hệ thống hồ chứa, xí nghiệp căn cứ chặt chẽ vào quy trình vận hành được phê duyệt để xây dựng kế hoạch phân phối nước hợp lý. Mục tiêu của chúng tôi là điều tiết nguồn nước đúng thời điểm, đủ lưu lượng, qua đó chống thất thoát tài nguyên nước và bảo toàn tối đa dung tích trữ của các hồ.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh kiểm tra mực nước tại hồ Yên Lập.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh hiện giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước của địa phương với quy mô quản lý trải rộng khắp địa bàn. Theo đó, đơn vị đang trực tiếp vận hành 50 hồ đập có tổng dung tích gần 333 triệu m3, chiếm tới 95% trữ lượng nước toàn thành phố, cùng hệ thống 57 trạm bơm, đập dâng và 600km kênh mương. Công ty luôn đặt kỷ luật vận hành lên hàng đầu thông qua việc giám sát chặt chẽ mực nước và điều tiết nguồn nước khoa học, linh hoạt. Từng khối nước được tính toán phân phối sát sao theo diễn biến thời tiết và nhu cầu thực tế nhằm phát huy tối đa giá trị tài nguyên.

Song song với công tác khai thác, chiến lược kiên cố hóa và hiện đại hóa hạ tầng thủy lợi được đơn vị triển khai bài bản theo lộ trình từng năm. Từ năm 2022 đến nay, toàn công ty đã có 25 hồ chứa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây mới đồng bộ với tổng nguồn vốn lên tới 323 tỷ đồng. Những dự án trọng điểm này đã kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn kỹ thuật, gia tăng độ an toàn cho các công trình đầu mối trước mùa mưa bão.

Nhờ được đầu tư đúng hướng, năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sạch cho dân sinh ngày càng được nâng cao rõ rệt. Không dừng lại ở việc tích trữ và dẫn nước, hệ thống công trình sau nâng cấp còn phát huy hiệu quả như một lá chắn vững chắc, chủ động đẩy lùi tình trạng xâm nhập mặn ở các vùng ven biển. Diện mạo hạ tầng thủy lợi khang trang, hiện đại hôm nay chính là nền tảng vững vàng để Quảng Ninh phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh kiểm tra hệ thống tủ điện điều khiển các cửa van vận hành tại hồ Yên Lập.

Ông Nguyễn Khánh Dư, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh, cho biết: Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ về bảo đảm an ninh nguồn nước, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, Công ty đang chủ động tham mưu với thành phố ưu tiên nguồn lực để kiên cố hóa các tuyến kênh dẫn nước trọng yếu từ những hồ chứa lớn, đặc biệt là các đoạn đi qua khu vực đông dân cư. Việc nâng cấp này không chỉ giúp chống thất thoát, bảo toàn lưu lượng dòng chảy mà còn bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn tuyệt đối cho đời sống người dân. Cùng với đó, đơn vị đang đề xuất đầu tư hệ thống tuyến ống kết nối liên thông giữa các hồ chứa trong từng khu vực. Khi mạng lưới này hình thành, các hồ sẽ tạo thành một thể thống nhất, linh hoạt san sẻ và hỗ trợ nguồn nước cho nhau.

Sự chủ động nâng cấp hạ tầng và tối ưu hóa vận hành không chỉ bảo đảm nguồn nước thông suốt cho dân sinh, sản xuất mà còn nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai. Đây là cơ sở vững chắc giúp địa phương thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.