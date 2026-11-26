Không để hình thành điểm nóng trên biên giới

Những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và pháo nổ qua biên giới dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng (BP) Pò Hèn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt địa bàn, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng trên tuyến biên giới đơn vị phụ trách.

Đồn BP Pò Hèn quản lý 11,989km đường biên giới với 11 mốc quốc giới. Địa bàn sâu 12km, gồm thôn Pò Hèn và một phần thôn Thán Phún, với 944 hộ, 2.472 nhân khẩu, trong đó trên 86% là đồng bào dân tộc Dao, Sán Chỉ. Do đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, hiểu biết pháp luật chưa đồng đều nên dễ bị lôi kéo vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đặc biệt địa bàn đơn vị quản lý có địa hình đồi núi, sông suối biên giới phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, nhiều đường mòn, lối mở... , các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng ban đêm, thời tiết xấu để chia nhỏ hàng lậu, hàng cấm đưa qua biên giới, sau đó tập kết đưa vào nội địa tiêu thụ.

Đồn BP Pò Hèn bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới ngày 22/10/2026.

Điển hình là rạng sáng 22/10/2026 tại khu vực Hồ Tràng Vinh, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP thành phố) chủ trì, phối hợp với Đồn BP Pò Hèn bắt quả tang 11 đối tượng bốc vác, vận chuyển hàng lậu. Khi thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng điều khiển bè mảng, ô tô bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng BĐBP thu giữ 5.150kg nầm lợn và 1.000kg trứng gà non đông lạnh, nhiều thùng xốp đã bốc mùi hôi thối... Các đối tượng khai được thuê bốc vác với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, nhóm này chuyển hàng từ xe bán tải xuống bè mảng, men lòng hồ đến điểm hẹn rồi bốc lên ô tô lúc rạng sáng thì bị bắt giữ.

Trước tình hình trên, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đồn BP Pò Hèn đã chủ động triển khai quyết liệt các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đơn vị kết hợp trinh sát nắm tình hình từ sớm, từ xa với tuần tra khép kín toàn tuyến. Năm 2026, đơn vị tổ chức 279 lượt tổ với 1.395 lượt CBCS tuần tra biên giới.

Đồn cũng duy trì tốt hoạt động phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến tình hình tội phạm trên khu vực biên giới với các lực lượng chức năng liên quan. Trong năm, đơn vị cử 15 lượt tổ, 75 CBCS phối hợp cùng 24 lượt Công an xã và 55 lượt Quân sự xã Hải Sơn tuần tra giữ gìn an ninh trật tự. Trong công tác đối ngoại, Đồn thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới. Đơn vị duy trì tuần tra song phương, hội đàm định kỳ với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ cửa ngõ biên giới.

Cán bộ Đồn BP Pò Hèn tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cùng với hoạt động nghiệp vụ, đơn vị coi vận động quần chúng là giải pháp căn cơ để triệt nguồn tiếp tay cho buôn lậu. Năm 2026, Đồn cử 69 lượt tổ với 309 lượt CBCS xuống cơ sở nắm tình hình. Đơn vị phối hợp với chính quyền, đoàn thể phát 280 tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, cảnh báo thủ đoạn thuê vận chuyển hàng lậu.

Đồn còn quan tâm phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, MTTQ xã, đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn giáp biên và 28 cán bộ, đảng viên biên phòng phụ trách 132 hộ dân trong tuyên truyền pháp luật cho người dân. Đồn còn gắn công tác tuyên truyền pháp luật với hoạt động an sinh, qua việc đỡ đầu 3 học sinh chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng". Đơn vị duy trì 5 khu vườn mẫu và tổ chức nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế… Nhờ đó, đã huy động tốt sức dân trong tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nhờ đồng bộ các giải pháp, năm 2026, Đồn BP Pò Hèn trực tiếp bắt giữ, xử lý 13 vụ với 16 đối tượng và 5 ô tô. Tang vật gồm 180 bình khí N₂O (khí cười), 1.490kg trứng gà non đông lạnh, 6.280 con vịt giống, 200kg chân giò đông lạnh, 1.040kg thịt trâu đông lạnh, 480kg tràng lợn và 1.080kg chân gà đông lạnh. Tổng trị giá hàng vi phạm là 503,8 triệu đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính là 201,5 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, dịp cao điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Đồn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, siết chặt đường mòn, lối mở. CBCS đơn vị quyết tâm giữ vững bình yên biên cương, không để hàng lậu lọt sâu vào nội địa.