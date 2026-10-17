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Tạm phân luồng giao thông tuyến nhánh lên cầu Bãi Cháy từ ngày 18/10

Báo Quảng Ninh trên

Để phục vụ thi công dự án khắc phục sạt trượt tuyến đường nhánh dẫn lên cầu Bãi Cháy, Sở Xây dựng thông báo phân luồng giao thông tạm thời từ ngày 18/10/2026 đến hết ngày 09/11/2026.

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Sơ đồ phương án phân luồng giao thông tuyến nhánh lên cầu Bãi Cháy hướng Bãi Cháy - Hồng Gai.

Cụ thể, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông theo chiều từ Ngã ba Đài khí tượng lên cầu Bãi Cháy qua tuyến nhánh Bãi Cháy.

Các phương tiện từ Bãi Cháy đi phía Hồng Gai di chuyển theo lộ trình: Ngã ba Đài Khí tượng - đường Cái Lân - Ngã ba Cái Lân (Aeon Mall) - cầu Bãi Cháy.

Chiều từ cầu Bãi Cháy xuống đường nhánh đi Bãi Cháy duy trì lưu thông bình thường.

Hồng Việt

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#Cầu Bãi Cháy #Phân luồng giao thông #khắc phục sạt trực taluy

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