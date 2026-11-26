Hội thảo Quản trị rủi ro – Nâng cao sức chống chịu toàn diện cho doanh nghiệp

Sáng 26/11, tại TP Quảng Ninh, Liên đoàn Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức hội thảo Quản trị rủi ro – Nâng cao sức chống chịu toàn diện cho doanh nghiệp. Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện Công an thành phố; Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia; hội, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan, đơn vị, chuyên gia và doanh nghiệp đã chia sẻ giải pháp phòng cháy chữa cháy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chính sách pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị dữ liệu trong vận hành doanh nghiệp, nhận diện lỗ hổng đến xây dựng hệ thống vận hành an toàn trong quản trị rủi ro dữ liệu trong doanh nghiệp và vai trò của cơ chế chuyển giao rủi ro tài chính trong nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp từ việc chủ động phòng ngừa đến phục hồi; giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó và phục hồi khi rủi ro xảy ra cho doanh nghiệp.

Hội thảo nhằm trang bị cho doanh nghiệp kiến thức, kỹ năng, tư duy từ “xử lý sự cố” sang “quản trị rủi ro chủ động”, thông qua việc nhận diện đầy đủ các nguy cơ, tăng cường biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và chuẩn bị phương án ứng phó, phục hồi phù hợp, qua đó, góp phần hạn chế thiệt hại, giảm gián đoạn hoạt động, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp cho kinh tế - xã hội.