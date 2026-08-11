Tập huấn số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên điện tử

Ngày 11/8, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên điện tử. Tham gia tập huấn có 105 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.



Việc số hóa nhằm từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số; nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin đảng viên. Đồng thời, tăng khả năng kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, hạn chế nhập liệu trùng lặp trong quá trình chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát, chỉnh lý, phân loại hồ sơ; nhận diện tài liệu mật; tạo lập thư mục dữ liệu; quét, đặt tên tệp; kiểm tra chất lượng, ký số và cập nhật hồ sơ vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên. Quá trình số hóa phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, an toàn, bảo mật; dữ liệu được tạo lập bảo đảm các tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Theo kế hoạch, Đảng bộ UBND tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 8.305 hồ sơ đảng viên trong nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu hoàn thành sớm ít nhất 12 tháng trước Đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, từ ngày 1/8 đến 30/11/2026, tập trung hoàn thành 408 hồ sơ của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Từ tháng 12/2026 đến hết năm 2028 tiếp tục số hóa các hồ sơ thường xuyên sử dụng trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên và các hồ sơ còn lại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, yêu cầu ngay sau tập huấn, các chi, đảng bộ trực thuộc thành lập tổ công tác giúp việc, xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng nhóm hồ sơ; tổ chức số hóa khoa học, chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ, đặc biệt bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Các đơn vị phải bám sát tiến độ, nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Cũng tại hội nghị tập huấn, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND tỉnh phát động “Chiến dịch 100 ngày” thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên điện tử.