Đông Ngũ tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện số hóa dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử

Ngày 8/8, Đảng ủy xã Đông Ngũ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu và hồ sơ đảng viên điện tử cho thành viên các tổ công tác, bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Ngũ nhấn mạnh, số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Việc triển khai nhiệm vụ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ được phân công chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn thông tin trong quá trình số hóa hồ sơ.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể quy trình rà soát, chỉnh lý hồ sơ; quét và số hóa tài liệu; đặt tên tệp; kiểm tra chất lượng; ký số và cập nhật dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên. Các đại biểu cũng được phổ biến quy trình xác thực thông tin trên sổ tay đảng viên điện tử, cùng những quy định về bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, Đảng bộ xã Đông Ngũ hiện quản lý 741 hồ sơ đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ, tổ chức đảng và các tổ công tác tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên của toàn Đảng bộ trước ngày 20/10/2026, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Việc đẩy mạnh số hóa dữ liệu và hồ sơ đảng viên sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, an toàn; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.