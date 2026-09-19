Tập huấn quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo năm 2026

Trong 2 ngày 18-19/9, tại phường Hạ Long, Sở KH&CN tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo năm 2026 cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cập nhật các quy định mới; hướng dẫn quy trình đề xuất, đặt hàng, thẩm định, quản lý và đánh giá nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo; đồng thời thực hành lập phiếu đề xuất, dự toán và trao đổi các tình huống thực tiễn.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý có thêm kiến thức và kỹ năng để thống nhất cách thực hiện, nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý nhiệm vụ, nhất là từ khâu đề xuất, tổ chức thực hiện đến đánh giá và ứng dụng kết quả.

Các học viên được trao chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo năm 2026.

Kết thúc khóa học, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, đã trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình tập huấn.